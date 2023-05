Futuro a rischio per Don Matteo 14, la popolarissima serie tv del prime time di Rai 1 che vede protagonista Raoul Bova nei panni del nuovo prete, Don Massimo.

Dopo l'addio di Terence Hill, che ha scelto di abbandonare il cast della storica fiction prodotta da Lux Vide, la Rai ha continuato a puntare su questo prodotto, puntando sul nome di Bova.

E gli ascolti sono stati molto positivi, al punto da confermare la quattordicesima stagione della serie, prevista nel corso della stagione televisiva 2024, ma al momento le riprese sarebbero bloccate.

A rischio il futuro di Don Matteo 14 su Rai 1: cosa sta succedendo

Nel dettaglio, l'appuntamento con l'ultima stagione di Don Matteo ha registrato ottimi ascolti in prime time. Nonostante l'uscita di scena di Terence Hill, la serie ha retto benissimo negli ascolti, registrando una media di oltre 6 milioni di spettatori anche con la new entry Raoul Bova.

La fiction ha toccato punte di share del 32%, al punto da convincere la Rai a credere ancora in questo prodotto e mettere in cantiere le puntate inedite della quattordicesima stagione.

Tuttavia, le riprese di questo nuovo capitolo, previste da marzo in poi, al momento sarebbero ferme, tanto da allarmare i fan della serie.

Saltano le riprese delle nuove puntate di Don Matteo 14

Nino Frassica, in una delle sue ultime interviste, aveva svelato che le riprese delle nuove puntate di Don Matteo 14 erano in programma da metà marzo in poi.

Il set avrebbe dovuto riaprire i battenti in primavera ma così non è stato: al momento, infatti, non è stato ancora battuto il primo ciak della nuova stagione e tutto sembrerebbe essere in alto mare.

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha chiesto delucidazioni alla casa di produzione Lux Vide, la quale fa sapere che tutto è stato rimandato a data da destinarsi.

Cosa sta succedendo? Quali sono i motivi di questo rinvio che mettono a repentaglio il futuro di una Serie TV più amate dal pubblico della rete ammiraglia?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Don Matteo 14 e quale sarà il futuro della fiction con Raoul Bova, dal prossimo luglio sono previste le repliche delle passate stagioni su Rai 1.

Da luglio partono le repliche di Don Matteo nel daytime pomeridiano di Rai 1

Don Matteo tornerà in onda nella fascia del daytime pomeridiano, dalle 14 alle 16:05, dove verranno riproposte le puntate con protagonista Terence Hill.

Un modo per fare un salto nel passato e rivivere le emozioni di una delle fiction che ha segnato la storia della tv di Stato, registrando ascolti record che hanno sfiorato anche i dieci milioni di spettatori in prime time, con punte del 40% di share.