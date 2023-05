L'attrice siciliana Giusy Buscemi interpreterà la vice questore Giovanna Guarrasi nella nuova fiction televisiva di Canale 5 intitolata "Sabbia nera", prevista per la prossima stagione televisiva.

La serie tv è basata sull'omonimo romanzo scritto da Cristina Cassar Scalia, pubblicato nel 2018 e ambientato in una Catania avvolta da una pioggia di cenere dell'Etna.

Le riprese di "Sabbia nera" sono iniziate a Catania e si sono poi spostate ad Acireale, dove attualmente sono in corso, in un elegante palazzo di via Paolo Vasta. La serie è diretta da Davide Marengo e la sceneggiatura è a cura di Leonardo Marini.

Sabbia nera: la vicequestore Guarrasi ricomincia da Catania

Giovanna Gurrasi, alias Vanina, è una vicequestore della Squadra Mobile, in fuga da un passato doloroso legato alla morte del padre, anch'egli poliziotto, ucciso dalla mafia. La sua brillante carriera all'Antimafia di Palermo si interromperà all'improvviso e la giovane donna deciderà di ricominciare la sua vita a Catania. La vicequestore si ritroverà a indagare su un caso molto complicato, mentre la città di Catania è avvolta dalle ceneri dell'Etna.

Il cast della fiction televisiva è composto anche da altri attori come Orlando Cinque, Paola Giannini, Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, Giulio Della Monica, Dajana Roncione, Danilo Arena e Alessandro Lui.

La carriera di Giusy Buscemi, da Miss Italia alla recitazione

Non è la prima volta che Giusy Buscemi appare in come protagonista di una produzione televisiva. La sua prima presenza sulla scena televisiva nazionale risale al 2012, quando vinse il titolo di "Miss Italia" e la fascia "Gli occhi di Enzo". In seguito la giovane siciliana debuttò al cinema con il film "Baci salati", diretto dal regista Antonio Zeta.

Giusy Buscemi, classe 1993, ha ottenuto ruoli in diverse serie tv in questi anni, come "Don Matteo 9", "La Dama Velata", "I medici" e "Un passo dal cielo". Uno dei ruoli più importanti per lei, però, è stato sicuramente quello di Teresa Iorio, nella soap opera Il Paradiso delle signore, dove ha interpretato la Venere del grande magazzino milanese nelle prime due stagioni, quando ancora andava in onda in prima serata su Rai 1.

La partecipazione di Giusy Buscemi alla fiction "Sabbia nera" permetterà all'attrice siciliana di tornare in video anche su Canale 5. Le date della messa in onda della serie non sono ancora state rese note.