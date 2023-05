Continuano gli sfoghi social di Daniele contro i fan del Grande Fratello, e in particolare quelli della coppia ribattezzata "Oriele". Dopo che Oriana ha ufficializzato la loro rottura piangendo in una room su Twitter, Dal Moro ha deciso di replicare con una serie di pungenti messaggi nei quali ha accusato l'ex di essere interessata solo ai follower e di averlo preso in giro sin dall'inizio. Marzoli ha controbattuto che si tratterebbe solo di bugie ma che lei, da signora quale si reputa, non andrà oltre nella discussione.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

La storia tra Oriana e Daniele si è conclusa due mesi dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip: è questa la notizia che da un paio di giorni a questa parte impazza su siti e riviste di Gossip. La prima a esporsi con i fan è stata la venezuelana, che in una room su Twitter ha pianto e singhiozzato chiedendo a chi le vuole di bene di non taggarla più in video che riguardano il suo rapporto con Dal Moro.

Sentendosi tirato in causa soprattutto da quella fetta di "Oriele" che lo considerano l'unico responsabile della rottura, il veneto ha preso parola sui social e l'ha fatto criticando aspramente Marzoli e chi le sta dando ragione senza sapere come sono andare le cose realmente.

"Lei mi ha tolto il segui, ha pianto in room e si è scatenato il putiferio. Non poteva stare in silenzio e aspettare un po'?", ha esordito l'ex vippone in uno dei tanti messaggi che poi ha rimosso dai propri account.

Le frecciatine alla finalista del Grande Fratello Vip

Daniele si è rivolto direttamente ai sostenitori dell'ormai ex coppia e li ha accusati di aver creato problemi alla sua relazione inviando a Oriana qualsiasi sua mossa social, dai "segui" ai "like" ad altre ragazze.

"Sono stufo di dovermi giustificare, tanto qualsiasi cosa faccio o dico non va bene", ha proseguito Dal Moro in un durissimo sfogo Instagram nel quale ha accusato l'ex compagna di non essere mai stata sincera nei suoi confronti.

"Il veneto non è più un problema, voglio essere la prima scelta di qualcuno anche io", ha sbottato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip prima di fare una spiazzante rivelazione.

Nel cercare di spiegare perché ha incontrato Edoardo e Antonella (quest'ultima storica "nemica" di Marzoli) alcuni giorni fa, Daniele ha detto: "La vostra reina è stata a casa di Antonino dopo la festa di Signorini".

La replica della protagonista del Grande Fratello Vip

Oriana ha subito risposto alle accuse dell'ex con questo tweet: "Quanta pazienza che ho e quante bugie. Io continuerò a non dire nulla. I miei amici sanno tutto, basta!".

Anziché parlarsi in privato, dunque, i due protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip stanno litigando tramite messaggi social che i fan intercettano e salvano prima che possano cancellarli (soprattutto Dal Moro sta avendo diversi ripensamenti).

"La verità è che non ti è mai fregato nulla e io lo sapevo.

Tu pensi solo ai social e ai tuoi follower, è l'unica cosa di cui ti importa. Mi hai solo preso in giro, ma lasciamo perdere", ha sbottato il veneto sempre sul web e rivolgendosi direttamente all'influencer con la quale ha fatto coppia fino a pochi giorni fa.

"Mi passerà, e menomale che eri innamorata!", ha concluso Daniele in uno dei tantissimi sfoghi che ha avuto in queste ore per giustificare la fine della relazione con la coinquilina del reality-show.

La sensazione che i curiosi su questa vicenda, è che il botta e risposta potrebbe andare avanti ancora a lungo, almeno finché uno dei due non si decida a mostrare le prove del perché la relazione è naufragata improvvisamente.