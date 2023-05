Non accenna a placarsi la diatriba tra due protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Da quando hanno interrotto la loro relazione, Oriana e Daniele usano i social network per sfogarsi, accusarsi reciprocamente e per aggiornare i fan su chi avrebbe fatto cosa. Prima di rientrare a Madrid, l'influencer è intervenuta in una room su Twitter e, tra le lacrime, ha detto di non essere stata lei a chiudere la storia, anzi Dal Moro l'avrebbe mandata via di casa.

Aggiornamenti sull'ex coppia del Grande Fratello Vip

I fan del Grande Fratello Vip faticano a stare dietro alle accuse che si lanciano Daniele e Oriana da giorni: il veneto si sfoga con lunghi e pungenti messaggi che poi cancella, l'influencer interviene in alcune room su Twitter e comunica direttamente con i suoi sostenitori.

Dopo aver letto l'ennesimo post in cui Dal Moro lasciava intendere che sarebbe stata lei a mettere fine alla relazione per gelosia e influenze esterne, Marzoli ha deciso di dire la sua sempre sui social network.

Mentre aspettava di prendere l'aereo per tornare a Madrid, la ragazza ha chiacchierato con alcuni "oriele" e nel farlo non è riuscita a trattenere le lacrime.

"Sono stufa di essere dipinta come str.. che non prova sentimenti, è tutto il contrario", ha sbottato la finalista del reality-show in risposta alle ultime frecciatine dell'ormai ex fidanzato.

La versione della protagonista del Grande Fratello Vip

"Io non lascio un ragazzo per le fan e le cose non andavano bene da un po', tant'è che lui mi ha mandata via da casa sua", ha proseguito Oriana nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 31 maggio.

Per l'ennesima volta, dunque, la concorrente del Grande Fratello Vip ha detto che sarebbe stato Daniele a chiudere il loro rapporto per motivazioni ancora poco chiare.

"Io lo amo, per questo sono in lacrime", ha aggiunto Marzoli su Twitter.

La venezuelana ci ha tenuto anche a precisare che non ha bisogno di Dal Moro o della sua abitazione come lui stesso ha lasciato intendere.

"Lui mi prende in giro e io non voglio questo", ha affermato ancora l'influencer nella chiacchierata che ha fatto con i suoi sostenitori prima di tornare nella sua città.

La finalista del reality Mediaset ha risposto all'ex fidanzato che ha dichiarato che sarebbe stato bloccato dappertutto dopo la rottura: "Solo su Whatsapp, ma poteva chiamarmi o venire da Alberto anche per ripulirsi l'immagine".

Le stoccate del volto del Grande Fratello Vip

La relazione nata al Grande Fratello Vip tra Oriana e Daniele è ai titoli di coda: la ragazza non trattiene le lacrime quando parla con i fan della rottura, il veneto si mostra più rabbioso nei messaggi che posta sui social network ma che quasi sempre cancella dopo alcuni minuti.

Uno degli ultimi sfoghi che Dal Moro ha pubblicato e poi rimosso dai suoi profili, recitava: "Io non sono uno schiavo. Non ti ho lasciata io e pensavo si potesse chiarire, ma tu vuoi uno stampino e l'amore non è questo".

"La verità è che mi hai bloccato ovunque, parli male di me con i tuoi amici e piangi nelle room anziché parlare con me", ha detto ancora l'ex vippone rivolgendosi direttamente a Marzoli.

"Io non sarò mai un manciata di like o una paparazzata. Se mi perdi, difficilmente potrai ritrovarmi. Io sono più di questo, sono Daniele Dal Moro", ha concluso il giovane in un lungo post che poco dopo ha cancellato ma i fan sono stati più veloci di lui l'hanno salvato per continuare a documentare passo per passo tutto quello che sta accadendo tra gli "oriele".

Oriana, intanto, è tornata a Madrid e promette di aggiornare i suoi sostenitori su quello che succederà nei prossimi giorni.