L'attore di Salvo potrebbe uscire di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 8? È questa la preoccupazione di alcuni fan della soap opera pomeridiana di Rai 1, che tornerà in onda da metà settembre in poi nella fascia del pomeriggio.

In questi giorni sono cominciate le riprese ufficiali dell'ottava stagione ma, a destare allarme tra i fan, è stato il post social pubblicato dal giovane Emanuel Caserio, che sembra essere quasi un "arrivederci" alla soap opera del pomeriggio.

L'attore di Salvo torna sul set de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, in questi giorni i protagonisti de Il Paradiso delle Signore 8 sono ritornati sul set per le riprese della stagione che andrà in onda da metà settembre in poi su Rai 1.

Molti dei volti noti al pubblico sono riapparsi sul set della soap opera tra cui il giovane Emanuel Caserio, che veste i panni di Salvo Amato.

Eppure, in queste ore, è stato proprio l'attore a preoccupare i numerosi fan social della soap, con un post social ricco di ringraziamenti che per i fan potrebbe essere un arrivederci da parte del celebre attore.

'Sono in treno diretto su un altro set', l'attore di Salvo allarma i fan de Il Paradiso delle signore 8

"Sesto anno di Paradiso. Sei anni che ci seguite con il vostro affetto sempre più caloroso. Sei anni di rapporti di lavoro trasformati in vere e proprie amicizie", ha esordito Caserio nel suo messaggio social.

"Sei anni in cui mi reputo fortunato per fare il "gioco lavoro" che amo", ha proseguito ancora l'interprete di Salvo Amato.

"Sono in treno diretto a Napoli per andare su un altro set, ma sento di dire grazie al Paradiso e a tutte le persone e i reparti che ci lavorano. Tutti, nessuno escluso, per tutto questo", ha chiosato ancora il giovane Caserio con questo suo messaggio social.

Salvo Amato esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 8?

Un post che non è passato inosservato tra i fan social de Il Paradiso delle signore 8, molti dei quali ipotizzano che Salvo possa uscire di scena nel corso dell'ottava stagione o magari assentarsi per un po' di tempo.

Del resto non sarebbe la prima volta per un personaggio della soap: lo scorso anno, ad esempio, fu Agnese a uscire di scena poche puntate dopo l'inizio della settima stagione, salvo poi ritornare nelle puntate conclusive di maggio.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le riprese della soap procedono a ritmo serrato. Tra i protagonisti indiscussi di questa ottava stagione figura il giovane Marcello Barbieri, il quale si ritroverà al centro delle trame per la sua storia d'amore con la contessa Adelaide.