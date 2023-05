Cosa succederà tra Marcello e Adelaide nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8? Questa è la domanda che iniziano a porsi i tantissimi spettatori, dopo aver assistito al gran finale della settima stagione.

Rispondendo ad un po' di domande che gli sono state fatte sui social dopo la messa in onda della puntata conclusiva di quest'anno, l'attore Pietro Masotti ha scelto di rispondere e di intervenire per far chiarezza su questo rapporto tra Marcello e la contessa, che ha appassionato il pubblico della soap opera.

Marcello e Adelaide al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, l'ultima puntata de Il Paradiso delle signore 7 è stata caratterizzata da un riavvicinamento tra Marcello e Adelaide: lui ha confessato di aver tradito la contessa in sua assenza, lasciandosi andare ad un bacio appassionato con la sua ex Ludovica.

Eppure, la contessa, non è apparsa affatto adirata nei confronti del giovane Barbieri, dimostrando così di essere pronta a perdonarlo, per riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

"Penso che questa storia sia anticonvenzionale, oltre ogni tipo di schema. Marcello e la contessa si dicono tutto, anche del bacio che c'è stato con Ludovica, ma lei da donna matura comprende e accetta la situazione", ha ammesso l'attore sui social commentando il finale di questa settima stagione.

'Non so che futuro avrà, lui vorrà diventare padre', le parole dell'attore di Marcello su Il Paradiso 8

"Capisce che non può ancora pretendere una certa fedeltà a livello sentimentale perché ancora non si è definito il rapporto", ha aggiunto ancora Pietro Masotti confermando di fatto che fino a questo momento Marcello e Adelaide non possono essere definiti una coppia ufficiale a tutti gli effetti.

"Non so che futuro avrà. Un rapporto pazzesco, ma che futuro potrà avere. Prima o poi Marcello vorrà diventare padre e la differenza anagrafica potrebbe essere un ostacolo", ha svelato Masotti senza nascondere che il suo personaggio potrebbe voler avere un figlio nell'ottava stagione.

'Il segreto di Adelaide? Pazienza', le parole dell'attore di Marcello

"Sono contento che la storia tra Ludovica e Marcello sia un rapporto sentimentale, particolare", ha ammesso ancora il giovane attore pronto per tornare a girare le puntate inedite della prossima stagione.

"Il segreto della contessa? Non lo posso dire, pazienza, arriverà il momento", ha chiosato ancora l'attore di Marcello sui social che, per il momento, non si è sbilanciato più di tanto su questo mistero legato ad Adelaide che verrà svelato solo nel corso de Il Paradiso delle signore 8.