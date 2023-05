Grande attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, in programma da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Le sorprese non mancheranno e, al centro delle trame, ci sarà in primis la nuova guerra che vedrà protagonisti Umberto e Tancredi da un lato, contro Vittorio Conti.

Una faida che potrebbe portare anche al ritorno in scena di Marta Guarnieri, l'ormai ex moglie di Vittorio potrebbe schierarsi contro l'uomo.

Si inasprisce la guerra tra Umberto-Tancredi e Vittorio ne Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le nuove trame de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che entrerà nel vivo la guerra tra i due negozi guidati rispettivamente da Vittorio e dalla coppia composta da Umberto e Tancredi.

Il Paradiso, quindi, dovrà vedersela con l'apertura della nuova Galleria Moda che rischia di portargli via un bel po' di clienti.

Una lotta che non promette sconti, dato che Tancredi è intenzionato a mettere definitivamente con le spalle al muro il suo nemico, desideroso anche di prendersi la sua rivincita dopo che Conti si è avvicinato pericolosamente alla sua amata Matilde.

Sta di fatto che, questa lotta tra i proprietari dei due negozi, terrà banco per gran parte della nuova stagione de Il Paradiso delle signore 8 in programma su Rai 1 da settembre in poi.

Marta potrebbe tornare nel cast de Il Paradiso 8

E, tale situazione, potrebbe portare anche ad un clamoroso ritorno in scena: quello di Marta Guarnieri, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu.

La figlia di Umberto, sposata con Vittorio Conti, era uscita di scena al termine della sesta stagione, quando scelse di trasferirsi stabilmente in America per iniziare un nuovo percorso lavorativo.

Durante le puntate della settima stagione, invece, Marta si è messa in contatto con suo marito per chiedere l'annullamento del loro matrimonio, confermando di fatto la sua intenzione di voler voltare pagina definitivamente e lasciarsi alle spalle il passato.

Marta potrebbe schierarsi contro Vittorio ne Il Paradiso delle signore 8

Di conseguenza, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8, ecco che Marta potrebbe rimettere piede in città per prendere parte a questa "disputa" che vede coinvolto suo padre e il suo ex marito.

Forte dell'esperienza maturata in questi anni in America, Marta potrebbe offrire dei nuovi spunti per garantire il successo della Galleria Moda di suo padre e in tal modo schierarsi contro Vittorio.

Insomma, la giovane Guarnieri potrebbe dare filo da torcere al suo ex marito e contribuire a mettere ulteriormente in crisi in suo negozio, per sostenere il progetto di papà Umberto a capo della nuova Galleria Moda.