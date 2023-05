L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 potrebbe essere caratterizzato anche da un ritorno in scena.

Non è escluso, infatti, che in questa nuova attesissima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, possa esserci spazio anche per il ritorno in scena di Marta Guarnieri, ormai assente dal finale della quinta stagione, dopo che scelse di trasferirsi stabilmente in America per iniziare un nuovo percorso lavorativo.

Marta potrebbe ritornare nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, l'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 potrebbe essere caratterizzato dal ritorno in scena di Marta Guarnieri, ormai assente da un bel po' di tempo nelle trame della soap opera che, tutti i giorni appassiona milioni di spettatori.

Eppure, un ritorno di Marta, ad oggi è ancora richiestissimo dai numerosi fan i quali sperano ancora di poterla rivedere al più presto in scena.

Non si esclude che nel corso delle nuove puntate che andranno a comporre l'ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, Marta possa fare una sorpresa e ritornare a Milano dopo un lungo periodo di assenza.

Marta si vendica di Vittorio ne Il Paradiso delle signore delle signore 8?

La presenza di Marta, però, potrebbe nascondere una vendetta spietata nei confronti del suo ex Vittorio Conti che, ad oggi non le ha ancora concesso l'annullamento del matrimonio, così come aveva chiesto la figlia di Umberto.

Vittorio ha preferito non compiere ancora questo importante passo e, proprio per tale motivo, Marta potrebbe decidere di vendicarsi nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8, che andranno in onda da settembre in poi nella fascia del pomeriggio di Rai 1.

Insomma, la bella Marta potrebbe decidere di allearsi con suo padre, attualmente al timone della nuova Galleria Moda assieme a Tancredi e in questo modo farla pagare a Vittorio.

Vittorio finisce nel mirino della sua ex Marta nelle nuove puntate de Il Paradiso 8?

Lo scopo di Marta, così come quello di Umberto e Tancredi, potrebbe essere quello di ridurre al lastrico Conti e in tal modo fargliela pagare per quel dispetto legato alla "separazione".

In attesa di scoprire come si evolveranno le vicende di Marta e Vittorio nel corso delle prossime puntate di questa ottava stagione, resta da capire anche cosa succederà alla contessa Adelaide.

La donna, infatti, si ritroverà a dover fare chiarezza sul mistero legato al segreto che sta custodendo e che fino a questo momento non è ancora venuto a galla. Marcello scoprirà tutta la verità su questa faccenda così come gli altri protagonisti della soap? Lo scopriremo da settembre in poi.