Il Paradiso delle signore 8 è in cantiere e manca poco per il ritorno sul set del cast, pronto a registrare le nuove puntate che andranno in onda su Rai 1 in prima visione assoluta. Nel frattempo, arrivano le prime anticipazioni che riguardano soprattutto la coppia formata da Irene e Alfredo. I due ragazzi dovranno superare diversi ostacoli, anche perché Clara sarà ancora innamorata del suo amico e il triangolo amoroso continuerà nelle nuove puntate. Ci saranno anche numerose novità con l'arrivo di altri personaggi pronti a dare vita ad interessanti dinamiche.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Irene e Alfredo non saranno ancora sereni

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 andranno in onda a partire dal prossimo settembre su Rai 1, riprendendo il posto occupato adesso da Sei Sorelle. Lunedì, 29 maggio, inizieranno le riprese che proseguiranno per tutta l'estate ma le prime anticipazioni iniziano già a trapelare. Grazie ad un'intervista rilasciata da Francesca Del Fa, attrice che interpreta Irene Cipriani, è possibile sapere che la relazione tra la protagonista e Alfredo continuerà, ma ci saranno ancora delle incertezze. La storia tra Irene e il magazziniere sarà molto travagliata, anche perché la Venere bionda ha fatto capire che non è facile per lei legarsi in modo serio e ufficiale con Alfredo, pur essendone innamorata.

Dall'altra parte ci sarà Clara, segretamente innamorata di Perico.

Anticipazioni ottava stagione: il segreto di Adelaide verrà svelato

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 spiegano che il triangolo amoroso tra Clara, Alfredo e Irene continuerà anche nelle prossime puntate. Francesca Del Fa ha ammesso che ci saranno molti colpi di scena a riguardo.

A creare altre dinamiche, inoltre, ci saranno nuovi ingressi, anche se per il momento non ci sono ancora i nomi dei nuovi personaggi che entreranno a far parte della grande famiglia del Paradiso delle signore. Tra i veterani ci sarà certamente Adelaide che sarà protagonista assoluta dell'ottava stagione. Il segreto di Adelaide verrà svelato nelle puntata de Il Paradiso 8 e sarà uno dei punti cruciali delle trame.

Agnese non ci sarà, Armando tornerà a Milano

Il cast de Il Paradiso delle signore 8 vedrà il ritorno di quasi tutti i personaggi, ma ci sarà una grande assente. Agnese, infatti, non farà parte dei protagonisti dei prossimi episodi e la sua decisione di restare a Londra a quanto pare sarà definitiva. Cambierà qualcosa, invece, per il personaggio di Armando. Sebbene l'uomo abbia deciso di partire con la sua compagna, sarà presente nelle nuove puntate e quindi Armando potrebbe cambiare idea a causa della nostalgia di Milano oppure succederà qualcosa tra lui e la signora Amato.