L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 prosegue su Rai 1 da settembre con le nuove attesissime puntate.

Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci gli intrighi che vedono coinvolta la contessa Adelaide, la quale continuerà ad essere una delle protagoniste indiscusse della stagione.

Spazio anche alle vicende di Umberto che, in questi nuovi appuntamenti con la soap, si ritroverà a dover fare i conti con una difficile situazione sentimentale.

Il segreto di Adelaide al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che Adelaide continuerà ad essere al centro dell'attenzione e delle dinamiche della prossima stagione.

La contessa, infatti, riuscirà a tenere banco con i suoi intrighi e soprattutto con quel segreto che ha celato a tutti nel corso della settima stagione.

Sul finale, infatti, la donna aveva fatto perdere le sue tracce sparendo in maniera del tutto misteriosa, salvo poi ricomparire nelle battute conclusive della soap.

Cosa è successo nel periodo in cui è stata in Svizzera e, soprattutto, perché ha fatto tutto in gran segreto?

Umberto, Marcello e Adelaide al centro de Il Paradiso delle signore 8

La verità verrà a galla nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste da settembre in poi su Rai 1 e, intanto, la donna porterà avanti anche la sua relazione con Marcello.

I due riprenderanno in mano le redini della storia d'amore dopo la fase di stallo che hanno affrontato nell'ultimo periodo e intanto la donna continuerà ad essere il "punto fisso" del suo ex fidanzato Umberto Guarnieri.

Sì, perché nel corso delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, il commendatore si ritroverà a mettere in discussione i suoi sentimenti e quello che prova nei confronti della bella Flora Ravasi, la donna per la quale scelse di troncare la relazione con la contessa Adelaide.

Umberto non riesce a chiudere con Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Ebbene, Umberto si renderà conto di non essere riuscito a chiudere definitivamente con la contessa: nonostante gli sforzi, il commendatore non è in grado di lasciarsi alle spalle il passato e le forti emozioni che ha vissuto con la sua amata nel corso degli anni.

Ecco perché, per lui, inizierà un periodo critico in cui metterà in discussione tutte le sue certezze dal punto di vista sentimentale.

Cosa succederà a questo punto? Umberto si rimetterà in gioco per cercare di conquistare ancora una volta la contessa? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa attesissima nuova stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1.