Il Paradiso delle Signore 8 aprirà i battenti nel mese di settembre sulla prima rete Rai, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. A seguito dell'upgrade professionale concessole da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che le ha permesso di diventare la nuova stilista dell'atelier, Maria Puglisi (Chiara Russo) decide di sfruttare le vacanze estive per partire alla volta dell'Australia assieme al fidanzato Vito Lamantia (Elia Tedesco). Il contabile, difatti, sta facendo i conti con delle beghe lavorative legate alla sua azienda oltreoceano, così la sarta siciliana sceglie di affrontare anche la paura dell'aereo pur di stare accanto alla persona che ama.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, la giovane Puglisi potrebbe non rinunciare al ruolo da stilista e ciò andrebbe a cozzare con le aspirazioni professionali di Lamantia. Se così fosse, la relazione sentimentale tra i due potrebbe naufragare nel corso dei mesi estivi e, di conseguenza, Maria tornerebbe a Milano senza Vito al proprio fianco.

L'amore di Vito per Maria

L'ultima stagione de Il Paradiso delle signore ci ha regalato diverse new entry, come Vito che in un battibaleno diventa il contabile della boutique meneghina e inizia anche un serrato corteggiamento nei riguardi di Maria.

Col trascorrere degli episodi, però, viene fuori sempre più l'indole menzognera di Lamantia, smascherata dapprima da Armando Ferraris (Pietro Genuardi) e poi da Francesco Risso (Christian Roberto).

Tra le bugie e omissioni che il contabile propina alla giovane sarta ne spicca una: Vito ha stretto un accordo col signor Puglisi per celebrare un matrimonio combinato con Maria.

Facile intuire come, di fronte all'amara scoperta, Maria crei una barriera tra lei e il ragazzo, scudo che pian piano viene ammorbidito dal perdono e i due continuano il loro altalenante fidanzamento.

Maria potrebbe tornare a Milano senza Vito al proprio fianco

D'accordo trovare dei punti in comune e anche perdonare ove necessario per oliare i meccanismi in coppia, ma la sensazione è che l'equilibrio della relazione sentimentale tra Vito e Maria non sia destinato a durare a lungo.

A far venire i nodi al pettine potrebbe essere la permanenza estiva in Australia della coppia, dove da una parte ci sarà probabilmente Lamantia indaffarato a risolvere le problematiche aziendali e dall'altra parte Puglisi che potrebbe rendersi conto di aver sacrificato amicizie e carriera pur di stare accanto al ragazzo di Montevago. Se così fosse, la coppia potrebbe sfaldarsi a causa di aspirazioni contrapposte.

Malgrado non vi siano spoiler ufficiali in merito, Maria potrebbe tornare a Milano senza Vito al proprio fianco.