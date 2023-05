Il Paradiso delle signore 8 ripartirà il prossimo settembre e dal 29 maggio il cast tornerà sul set per registrare le nuove puntate, che andranno in onda in prima visione assoluta su Rai 1. Cosa succederà nella nuova stagione della soap e quali saranno i personaggi protagonisti? Secondo le prime informazioni Ludovica e Marcello saranno presenti, ma potrebbe esserci anche un ritorno di Stefania. Sarà presente anche Adelaide che custodisce un importante segreto.

Ludovica e Marcello protagonisti de Il Paradiso delle signore 8: non si esclude un ritorno

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 vedranno tra i protagonisti Ludovica e Marcello. Al termine della settima stagione i due ex fidanzati si sono riavvicinati, ma la signorina Brancia ha sposato Ferdinando con un matrimonio lampo. La scelta di Ludovica porterebbe a spegnere le speranze per un ritorno di fiamma con Barbieri, ma tutto può succedere. Non si esclude che i due ex fidanzati possano darsi alla fuga e vivere il loro amore terminato soprattutto a causa di una bugia. La madre di Ludovica, infatti, ha mentito fingendosi malata e questo ha portato la ragazza ad avvicinarsi a Ferdinando, che ha aiutato economicamente la donna per sostenere l'ipotetica operazione.

Per Marcello, inoltre, è rimasta in sospeso anche la storia con Adelaide e nelle nuove puntate verranno approfondite anche queste vicende.

Il segreto di Adelaide verrà svelato nelle nuove puntate che partiranno a settembre

Il Paradiso delle signore 8 vedrà al centro delle scene anche Adelaide, che è tornata da Ginevra con un segreto molto importante che conosce soltanto Marcello.

La donna potrebbe aver nascosto di avere una malattia, ma alcune indiscrezioni raccontano che potrebbe avere un figlio in Svizzera. Secondo alcune ipotesi il bambino potrebbe essere stato affidato a un'amica, e questo spiegherebbe anche la sua improvvisa e misteriosa partenza. In questo caso ci si domanda chi possa essere il padre e la risposta più plausibile potrebbe essere Umberto Guarnieri, che per un lungo tempo è stato legato alla cognata.

Il matrimonio tra Gemma e Marco potrebbe portare Stefania a Milano

Le storie lasciate in sospeso a Il Paradiso delle signore sono molte ed è probabile che tutte trovino una svolta nella prossima stagione. Gemma e Marco hanno salutato il pubblico con una promessa di matrimonio ed Ezio ha capito di non aver mai smesso di amare Gloria. I coniugi Colombo potrebbero vivere il loro amore a Milano, visto che sono ancora ufficialmente sposati. Stefania, invece, potrebbe tornare per il matrimonio di Gemma e con lei ci potrebbe esserci anche Federico. Non si esclude che qualcosa possa andare storto anche nelle due giovani coppie e in questo caso le trame si movimenterebbero parecchio.