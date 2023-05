L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 riparte a settembre con gli episodi in prima visione assoluta, che saranno girati nel corso dell'estate.

Le sorprese e i colpi di scena non mancheranno. Spazio in primis alle vicende di Vittorio, che sarà uno dei volti di spicco della soap e questa volta potrebbe ritrovarsi a fare i conti anche con il ritorno in scena dell'ex moglie Marta Guarnieri.

Vittorio Conti al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8

La messa in onda de Il Paradiso delle signore 8 è prevista da settembre nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1 con gli episodi inediti che andranno in onda nella stagione tv 2023/2024.

Le prime anticipazioni che arrivano dal set dell'ottava stagione, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di un volto molto amato dal pubblico.

Trattasi di Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, presente nel cast fin dalla prima stagione della serie, quando ancora trovava spazio nella fascia serale di Rai 1.

Il personaggio di Vittorio sarà presente fin dalla prima puntata di questa ottava stagione della soap opera e per lui non mancheranno i colpi di scena.

Marta pronta a tornare nel cast de Il Paradiso delle signore 8?

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 bisognerà capire l'evolversi della situazione tra Vittorio e Matilde, dopo che quest'ultima indagherà per cercare di scoprire la verità sulla drammatica notte dell'incendio che ha distrutto l'azienda di famiglia.

Vittorio le darà una mano per cercare di far luce su quanto è successo, ma nel corso dell'ottava stagione della soap opera potrebbe esserci spazio anche per un ritorno in scena a dir poco clamoroso.

Marta Guarnieri, assente ormai dalla quinta stagione della soap opera di Rai 1, potrebbe rimettere piede in città dopo aver maturato la decisione di trasferirsi in America e troncare con Conti.

Marta e Vittorio ci riprovano ne Il Paradiso delle signore 8?

Il colpo di scena di questa ottava stagione de Il Paradiso delle signore potrebbe essere legato proprio al ritorno in scena di Marta, la quale potrebbe addirittura mettere in crisi il suo ex compagno.

Non si esclude che il presunto ritorno della figlia di Umberto possa celare il desiderio della donna di riprendere in mano le redini del suo rapporto con Vittorio, interrotto bruscamente con la partenza in America.

Un riavvicinamento che, dal punto di vista del racconto, saprebbe intercettare il gradimento degli spettatori e dei fan della soap opera pomeridiana di Rai 1.