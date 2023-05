Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 potrebbero essere caratterizzate da una resa dei conti finale tra Marta e Vittorio Conti.

La storia d'amore tra i due coniugi ha tenuto banco nel corso delle stagioni precedenti della soap, fino a quando la donna non ha scelto di lasciare Milano e chiudere col marito per iniziare un nuovo percorso di vita in America.

Ma, nel corso di questa attesissima ottava serie della soap, i due potrebbero ritrovarsi a dover fare i conti con il loro passato.

Marta torna in città nelle nuove puntate de Il Paradiso 8?

Nel dettaglio, al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 ci saranno le vicende di Vittorio Conti, il quale si ritroverà a dover gestire l'agguerrita concorrenza rappresentata dalla nuova Galleria Moda capitanata da Umberto e Tancredi.

L'apertura di questo negozio creerà non poco filo da torcere a Conti, tanto da mettere a rischio il successo del suo magazzino e le vendite degli abiti che vengono prodotti e realizzati dalle sarte del negozio.

Nel corso di questa nuova attesissima stagione della soap, Vittorio potrebbe ritrovarsi anche a dover fare i conti col suo passato e in particolar modo con la sua ormai ex moglie, Marta Guarnieri.

Marta potrebbe fare la guerra a Vittorio ne Il Paradiso delle signore 8

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8, Marta potrebbe rimettere piede a Milano per vedere da vicino la nuova "creatura" di suo padre Umberto: la Galleria Moda.

La donna, quindi, potrebbe riaffacciarsi in città e a tal proposito potrebbe risolvere anche i conti in sospeso col marito, dato che fino ad oggi non gli ha ancora concesso l'annullamento ufficiale del matrimonio.

Marta e Vittorio, quindi, potrebbero ritrovarsi ai ferri corti nel corso delle prossime puntate di questa attesa ottava stagione della soap opera pomeridiana.

La figlia di Umberto potrebbe decidere di fare la guerra all'uomo, sia per la questione dell'annullamento delle nozze sia per mettere in difficoltà il magazzino, spalleggiando la nuova attività di papà Umberto.

Marcello e Adelaide al centro delle trame de Il Paradiso 8

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, al centro delle nuove puntate di questa ottava stagione della soap ci saranno anche le vicende di Adelaide.

La contessa, infatti, si ritroverà a dover gestire la sua difficile situazione sentimentale, dopo aver scelto di uscire allo scoperto assieme a Marcello.

La relazione tra la donna e il giovane Barbieri riuscirà a superare tutti gli ostacoli e ad andare avanti? Lo scopriremo nel corso de Il Paradiso delle signore 8 di settembre.