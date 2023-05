Cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in onda su Rai 1? Le sceneggiature della soap sono attualmente in fase di scrittura e anche questa volta non mancheranno i colpi di scena.

L'attenzione sarà incentrata in primis sulle vicende di Marco, che dopo aver scoperto la verità sulla gravidanza di Gemma si ritroverà a dover affrontare questo lieto evento.

Nel corso dei prossimi episodi della soap, il giornalista potrebbe ritrovarsi anche a dover fare i conti con il ritorno della sua ex storica, Stefania.

Marco e Gemma al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 prevede grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate che andranno in onda da settembre in televisione.

Marco e Gemma saranno al centro dell'attenzione per le vicende legate alla loro ritrovata serenità e al rapporto d'amore dopo che il ragazzo aveva scelto di chiudere la relazione per stare insieme a Stefania.

Come se non bastasse, Gemma ha confessato a Marco tutta la verità sulla gravidanza e finalmente è uscita allo scoperto, svelando che è lui il padre del bambino che porta in grembo.

Stefania potrebbe ritornare in città nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Insomma gli ingredienti per una ottava stagione ricca di colpi di scena ci sono tutti e uno di questi potrebbe avere a che fare con il ritorno di Stefania Colombo.

La figlia di Ezio si era trasferita in America insieme a Marco per iniziare un nuovo percorso di vita insieme. Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fino a quando Stefania non si è resa conto di amare ancora il suo ex Federico, troncando la relazione col giornalista.

Di conseguenza Marco ha dovuto incassare il sonoro rifiuto da parte della venere che tuttavia, nel corso dell'ottava stagione de Il Paradiso delle signore, potrebbe ritornare sui suoi passi.

Stefania potrebbe spiazzare ancora Marco ne Il Paradiso delle signore 8

Non si esclude che Stefania possa rendersi conto di non aver ancora dimenticato del tutto Marco, motivo per il quale potrebbe ripresentarsi a Milano e spiazzare nuovamente il suo ex fidanzato.

La ragazza potrebbe svelare di essere tornata perché sente di provare ancora un forte sentimento nei confronti del suo ex uomo.

Stefania potrebbe rendersi protagonista di una spiazzante dichiarazione d'amore, che ancora una volta rischierebbe di mettere in crisi il rapporto tra Marco e Gemma. Ci sarà l'ennesimo ritorno di fiamma tra il giornalista e la figlia di Gloria?