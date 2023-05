La settima stagione de Il Paradiso delle Signore si è da poco conclusa. A giugno il cast tornerà sul set per le riprese delle nuove puntate che andranno in onda su Rai 1 a settembre. Cosa accadrà a Vittorio Conti e agli altri personaggi che animano il grande magazzino? La Rai non ha ancora rilasciato anticipazioni ufficiali, ma sul web circolano già i primi spoiler.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: il segreto di Adelaide sarà svelato

Le puntate inedite de Il Paradiso delle signore 8 arriveranno su Rai 1 a settembre 2023. Mentre si attende l'inizio delle riprese, si può già anticipare che la nuova stagione sarà molto intensa e alcune storyline in sospeso verranno risolte.

Una di queste è il mistero che circonda Adelaide. Come il pubblico ricorderà, quest'ultima è sparita per alcune settimane andando a Ginevra ed è riapparsa per il finale di stagione.

L'unica certezza è che la donna nasconde un segreto di cui sono a conoscenza soltanto Marcello Barbieri e il fedele maggiordomo Italo. Al momento però la verità è ancora ignota.

Tra le ipotesi diffuse sul web, alcune sostengono che la contessa abbia incontrato una persona del suo passato legata anche a Umberto. Nell'ultima puntata è stata lei stessa a ribadire che il cognato abbia ancora degli scheletri nell'armadio. Queste parole potrebbero essere un indizio sul colpo di scena che svelerà l'identità del misterioso personaggio.

Spoiler Il Paradiso delle signore 8: Vittorio Conti tornerà

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 arriveranno con l'inizio delle riprese che partiranno a giugno 2023. Per il momento si conosce Il destino di alcuni personaggi. A tal proposito, sembra scongiurata l'uscita di scena del protagonista Vittorio Conti.

Lo ha confermato il suo interprete, Alessandro Tersigni. Infatti, dopo la messa in onda dell'ultima puntata della settima stagione, l'attore romano ha salutato su Instagram il pubblico postando una foto del cast accompagnata dalla frase "ci vediamo a settembre".

Pare, dunque, che la "sparizione" del personaggio di cui si è tanto parlato e che ha fatto tremare i fan sia stato soltanto un espediente scenico per chiudere la stagione.

Nell'ottava stagione de Il Paradiso delle signore non ci sarà Agnese, in dubbio Ezio

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 torneranno i personaggi di Ludovica e Marcello, i quali dovranno affrontare il fatto che la giovane abbia sposato Ferdinando di Torrebruna. Saranno anche presenti Gemma e Marco che, salvo cambiamenti, dovrebbero convolare a nozze e avere il loro primo figlio.

Stando agli spoiler sul web è invece incerta la permanenza a Milano di Ezio Colombo. Quest'ultimo, infatti, dovrà scegliere se rimanere legato alla compagna Veronica, oppure trasferirsi negli Stati Uniti per stare con la moglie Gloria e la figlia Stefania.

Sembra, invece, sicuro l'addio di Agnese, che a fine stagione ha comunicato la decisione di voler tornare a Londra dalla figlia e dalla nipotina.

Al contrario, non si hanno certezze sul ritorno di Maria Puglisi, la quale passerà le vacanze estive in Australia con il fidanzato Vito. Secondo alcune ipotesi, la giovane stilista potrebbe anche decidere di non rientrare in Italia, per concedere al futuro marito il tempo necessario a risolvere i problemi finanziari della sua attività.