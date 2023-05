Grande attesa per la nuova stagione Il Paradiso delle Signore che arriverà a settembre 2023 su Rai 1, come sempre nella fascia pomeridiana. Gli attori sono sul set da qualche giorno per registrare gli episodi inediti e iniziano ad arrivare i primi spoiler. Nelle prossime puntate Matilde scoprirà che Tancredi ha mentito sull'incendio che ha distrutto la fabbrica di famiglia, mentre Umberto verrà a sapere il segreto di Adelaide.

Inoltre, Marco e Gemma diventeranno genitori ma ancora non si sa se e quando si sposeranno, nonostante ci sia stata la proposta di matrimonio.

Per quanto riguarda Irene, l'attrice che la interpreta, arriveranno belle novità: non solo succederà qualcosa di inaspettato con Alfredo, ma diventerà ufficialmente la capocommessa: ciò implica l'addio di Gloria alla soap?

Anticipazioni nuova stagione Il Paradiso delle signore: Marco e Gemma diventano genitori

Nell'ultima puntata della soap Il Paradiso delle signore, Marco ha dichiarato il suo amore a Gemma, dopo aver scoperto che il bambino che aspetta è suo e non di Roberto. Grande è stata la gioia, una reazione che la giovane Zanatta di certo non si aspettava.

Marco ha poi chiesto a Gemma di diventare sua moglie, assicurandole che la proposta è partita dal suo cuore e non dal senso di responsabilità.

Un bacio tra le lacrime di gioia ha messo in pausa la loro storia.

Con tutta probabilità, Marco e Gemma si sposeranno, anche se non si sa se resteranno a Milano oppure decideranno di partire. Diventeranno genitori e il pubblico si augura che ci sia dunque il lieto fine. Un possibile addio riguarda invece Gloria Moreau.

Gloria lascia Il Paradiso delle signore 8? Lo spoiler di Francesca Del Fa

L'attrice che interpreta Irene, Francesca De Fa, ha rilasciato di recente un'intervista a Granelli - La serie, nella quale ha parlato del futuro della bella Cipriani. Pare proprio che succeda qualcosa con Alfredo, ancora arrabbiato e deluso per il fatto che Irene non abbia messo da parte il suo orgoglio.

Francesca Del Fa ha poi aggiunto che nella nuova stagione Il Paradiso delle signore che andrà in onda a settembre Irene sarà capocommessa. Ciò significa che Gloria non tornerà a Milano restando in America al fianco della figlia Stefania? Non si esclude che sia così e che ci sia anche un'altra sorpresa.

Ezio ha scoperto che Veronica gli ha mentito per molto tempo e potrebbe finalmente raggiungere Gloria in America, ora che Gemma ha risolto la sua complicata situazione. Un lieto fine, quello tra Moreau e il signor Colombo, che i telespettatori agognano da tempo. E chissà che Zanatta non capisca una volta per tutte di non poter tener legato a sé un uomo che non la ama.