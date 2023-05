Cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore? Al centro dell'attenzione ci sarà la "guerra" tra Vittorio e Tancredi.

I due rivali si ritroveranno ai ferri corti, dopo che Tancredi ha scelto di aprire (assieme al socio Umberto Guarnieri) la nuova Galleria Moda Milano, con la quale farà concorrenza al negozio milanese di Conti.

E, a svelare un po' di novità su quello che succederà nella prossima stagione, ci ha pensato Flavio Parenti, che presta il volto al perfido e astuto Tancredi Di Sant'Erasmo.

La guerra tra Vittorio e Tancredi ne Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 vedrà ancora una volta protagonisti Vittorio e Tancredi.

I due nemici si ritroveranno ai ferri corti, complice la concorrenza spietata che inizieranno a farsi con i loro negozi che attireranno l'attenzione dei clienti.

A svelare un po' di novità su quello che succederà nel corso delle prossime puntate della soap opera pomeridiana, è stato Flavio Parenti che, sui social, ha risposto ai commenti di alcuni fan che stanno seguendo questo finale della soap opera.

'Vittorio Conti? Lo rovino', il retroscena dell'attore di Tancredi su Il Paradiso delle signore

In tanti si sono lamentati dell'eccessiva crudeltà di Tancredi nei confronti del suo nemico Vittorio, dato che il marito di Matilde sembrerebbe essere disposto a metterlo definitivamente con le spalle al muro.

"Vittorio? Lascerò il segno, intanto lo rovino", ha scritto l'attore di Tancredi sui social confermando di fatto che la guerra col personaggio interpretato da Alessandro Tersigni, non è affatto finita e continuerà a tenere banco anche nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera, in grado di appassionare una media di quasi due milioni di fedelissimi al giorno, con punte record del 25% di share.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime puntate dell'ottava stagione de Il Paradiso delle signore, cresce l'attesa per l'inizio delle riprese ufficiali della soap.

Confermate le nuove riprese de Il Paradiso delle signore 8: la soap da settembre in tv

L'appuntamento è fissato tra fine maggio e i primi di giugno, quando gli attori e i protagonisti della seguitissima soap si ritroveranno di nuovo il set per girare le puntate che andranno a comporre questo nuovo capitolo, in onda in prima visione assoluta da settembre in poi su Rai 1.

Le novità e i colpi di scena non mancheranno: al centro dell'attenzione ci sarà anche il ritorno della contessa Adelaide che, dopo un periodo di "fuga" volontaria dalla città, rimetterà piede in città e sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita.