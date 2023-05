La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. L'idillio amoroso tra Armando Ferraris (Pietro Genuardi) e Agnese Amato (Antonella Attili), nel settimo capitolo della soap Rai, sta facendo i conti con la lontananza, accorciata soltanto nel breve viaggio del capo magazziniere a Londra e nel ritorno ancor più breve della sarta a Milano. Armando soffre non poco nel vivere una relazione a distanza, malcontento che il dipendente della boutique meneghina manifesta in svariate occasioni agli amici Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e Salvatore Amato (Emanuel Caserio).

Come se non bastasse, Agnese propone al compagno di trasferirsi assieme a Londra e, al contempo, si dimette dal Paradiso delle signore. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, Armando potrebbe essere stufo di vivere una storia a distanza, e potrebbe decidere di lasciare Agnese. Se così fosse, tra le eventuali nuove compagne di Ferraris potrebbe esserci Palma Rizzo (Valentina Tomada), amica proprio di Agnese che è parsa velatamente interessata all'uomo sin dal suo arrivo in città.

Ferraris opererà una scelta definitiva per il suo futuro

Le anticipazioni della fiction daily in merito all'episodio conclusivo della settima stagione che andrà in onda su Rai 1 venerdì 5 maggio, evidenziano che la proposta avanzata da Agnese ad Armando troverà finalmente una risposta da parte del capo magazziniere.

La signora Amato, a seguito del licenziamento dall'atelier, ha deciso di trasferirsi a Londra in pianta stabile e ha proposto al compagno di accompagnarla in questo nuovo step esistenziale.

Armando accetterà tale proposta oppure rimarrà al Paradiso?

Palma potrebbe essere la nuova compagna di Armando se lui lasciasse Agnese

Nei primi episodi de Il Paradiso delle signore 7, in quel di Milano è arrivata Palma assieme al figlio Francesco (Christian Roberto).

Senza casa e nemmeno un impiego, madre e figlio si sono rimessi in sesto in men che non si dica trovando entrambi presto un lavoro e andando ad abitare a casa Amato.

Durante la ricerca di una sistemazione, Palma ha avuto un dialogo con Armando e pare che il fascino dell'uomo non sia passato inosservato alla signora Rizzo.

Ferraris, invece, sarà chiamato a scegliere se cambiare vita, rinunciando a lavoro e amici per trasferirsi a Londra, oppure declinando la proposta di Agnese per continuare a vivere una storia a distanza.

Entrambe le opzioni potrebbero sembrare estremamente costrittive per Armando, il quale potrebbe preferire di lasciare Agnese piuttosto che continuare a vivere un amore lontano.

Se tale evoluzione di trama dovesse concretizzarsi, è probabile che gli autori cerchino di non lasciare Armando single per troppo tempo, magari facendo in modo che tra lo stesso e Palma possa approfondirsi la conoscenza e, chissà, che ciò non faccia da preludio alla nascita di una nuova storia sentimentale nell'ottava stagione.