Nei giorni scorsi Nikita Pelizon è stata ospite a l'Isola dei Famosi e le sono bastate poche ore per farsi un'idea di quello che sta accadendo nel reality in corso in Honduras.

Nikita approdata sulle spiagge del centro America per fare una sorpresa all'amica Helena Prestes, concorrente del programma, la quale non si attendeva di rivedere la modella sull'isola.

Successivamente trionfatrice del GF Vip 7 è intervenuta attraverso il suo account ufficiale Instagram, effettuando delle storie in seguito a qualche critica che aveva messo in dubbio l'amicizia fra le due ex partecipanti di Pechino Express.

Le parole di Nikita Pelizon verso Helena Prestes

Nikita Pelizon ha risposto alla domanda secondo cui Helena Prestes non si aspettava di vederla all'Isola dei Famosi. La motivazione è da ricercare in alcune cause contrattuali precedenti per cui la naufraga era sicura che Nikita non potesse andare in Honduras. Per questo, la triestina era l'ultima che Helena pensava potesse raggiungerla nel programma condotto da Ilary Blasi.

Successivamente Pelizon ha voluto spendere delle parole positive per la sua amica che sta affrontando un'avventura ricca di ostacoli. "Helena è dolce e ha tante sfumature nel suo carattere", ha detto, aggiungendo che deve saper tirare fuori le proprie, perché sta spesso sulla difensiva con il rischio di far fraintendere i suoi atteggiamenti.

Le due amiche hanno trascorso alcune ore insieme meditando, chiacchierando e affrontando le difficoltà imposte dal reality. Nikita e Helena sono apparse molto legate. In una clip girata poco dopo la partenza dell'amica, la modella brasiliana non è riuscita a trattenere le lacrime.

Nikita commenta l'uscita di Christopher Leoni

Nikita Pelizon, nel corso del suo intervento sul proprio account ufficiale Instagram, ha espresso anche delle considerazioni su Christopher Leoni, affermando di non riuscirsi a spiegare la motivazione per cui è stato il primo concorrente a uscire dal reality.

In seguito non è mancato un pensiero per i propri fan che le hanno permesso di finire fra le tendenze di Twitter nel corso della serata in cui è apparsa all'Isola dei Famosi: Pelizon ha affermato che è stato merito dei propri supporters se riesce a proseguire a fare ciò che desidera.

La prossima puntata in diretta dell'Isola dei Famosi andrà in onda su Canale 5 lunedì 29 maggio 2023. In nomination ci sono cinque naufraghi: Pamela Camassa, Nathaly Caldonazzo, Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Corinne Clery.