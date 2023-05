In Honduras si respira aria di tensione tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi.

Protagonisti dell'ultimo acceso diverbio Fabio Ricci e Marco Mazzoli con lo speaker radiofonico ad aver etichettato il compagno d'avventura come un pagliaccio, uno squilibrato e un bugiardo.

Fabio Ricci attaccato duramente da Mazzoli

L'ennesima discussione all'Isola dei Famosi è scaturita da una nomination: Marco Mazzoli, in qualità di leader della settimana, è stato chiamato a nominare un membro per ogni tribù. A finire così al televoto fra gli altri Fabio Ricci che a quel punto ha voluto chiedere spiegazioni circa la nomination ricevuta.

Mazzoli ha esordito spiegando che in quel momento non sapeva chi nominare perché preso alla sprovvista dichiarandosi comunque soddisfatto di quanto fatto e anzi speranzoso che in questo modo il compagno d'avventura possa finire in esilio su Playa Sant'Elena.

Gli animi si sono così accesi scadendo in una serie di insulti: sempre Mazzoli ha così sentenziato su Ricci definendolo pazzo ed evidenziando come abbia accettato di partecipare al reality solo perchè in cerca di visibilità mediatica dato che i Jalisse, di cui Fabio fa parte, sono stati scartati dal Festival di Sanremo: "Sei un pagliaccio. Io non avevo bisogno dell'Isola dei Famosi per rinascere. Hai vinto Sanremo nel 1977, siamo nel 2023, evolviamoci.

Sei un pagliaccio senza argomenti" ha proseguito Mazzoli che non ha esitato a definire il compagno di gioco 'squilibrato, ridicolo, bugiardo e lecchino".

Ricci dal canto suo ha fatto notare all'interlocutore come l'avere una grossa disponibilità economica non gli dia il diritto di offendere o giudicare le persone sentendosi ancora una volta rispondere in modo piccato: "I soldi che ho me li sono meritati e guadagnati, basta così".

La discussione si fa sempre più accesa tra Fabio e Mazzoli! Da che parte state?🔥 #Isola pic.twitter.com/oOJbhFiB4W — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2023

Lite Mazzoli-Ricci: scoppia la polemica sul web

Le offese di Marco Mazzoli nei confronti di Fabio Ricci non sono passate inosservate ai telespettatori dell'Isola dei Famosi.

Sulla pagina ufficiale del Reality Show sono apparsi moltissimi commenti in cui Mazzoli è stato criticato: "Chi pensa di essere sto Mazzoli?". Un altro utente ha sostenuto come Marco intraprenda delle discussioni solo per avere visibilità durante la diretta: prima ha discusso con Helena, poi con Gianmaria e ora con Fabio. A detta di un ulteriore utente ognuno sta utilizzando la sua strategia per emergere.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore di Mazzoli: "Fabio non fa altro che screditare Marco".