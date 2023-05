La Promessa è la nuova soap in onda su Canale 5 e le anticipazioni di martedì 30 maggio annunciano che le trame inizieranno a farsi sempre più avvincenti. Al palazzo dei marchesi ci sarà scompiglio per la morte del primogenito Tomas e nessuno sospetterà di Cruz, la perfida matrigna che non ha esitato a colpirlo con un tagliacarte. I sospetti ricadranno, invece, su Jana, la protagonista che ha iniziato a lavorare da poco al servizio dei marchesi.

Anticipazioni La Promessa: Tomas viene trovato senza vita

Le anticipazioni de La Promessa di martedì 30 maggio raccontano che al palazzo verrà rinvenuto il corpo senza vita di Tomas, il primogenito dei marchesi.

Tutti saranno sconvolti per la morte del giovane che, soltanto il giorno prima, si era unito in matrimonio con Jimena e si domanderanno cosa possa essere accaduto. Nel frattempo Cruz, colpevole del reato del suo figliastro, continuerà a distogliere suo marito Alonso dal chiamare la Guardia Civile e a spegnere i sospetti di un omicidio. Il marchese, tuttavia, procederà per fare chiarezza sulla morte di suo figlio. Nel frattempo, la perfida marchesa comunicherà a suo figlio Manuel che lui sarà l'unico erede e per questo dovrà essere più presente negli affari di famiglia. Il giovane, tuttavia, ribadirà di volersi dedicare solo alla sua grande passione per l'aviazione come ha sempre fatto.

Anticipazioni puntata di martedì 30 maggio: Jana sconvolta per la morte di Tomas

Nella puntata de La Promessa che andrà in onda martedì 30 maggio, Jana sarà particolarmente colpita dalla morte di Tomas. La giovane domestica, assunta il giorno prima al servizio dei marchesi, aveva stretto subito amicizia con il primogenito. L'uomo, infatti, aveva promesso a Jana che le avrebbe rivelato la verità sulla morte di sua madre e la scomparsa di suo fratello e, in pegno, le aveva lasciato la sua fede nuziale.

Subito dopo, Tomas era andato ad affrontare la sua matrigna, Cruz, e da lei era stato colpito a morte con un tagliacarte prima che la verità emergesse. Jana stringerà ancora la fede nuziale del giovane marchese e andrà nella stanza dove è deposto il corpo di Tomas per rimettergli l'anello al dito. La protagonista, tuttavia, sarà sorpresa da Lola.

Jimena penserà di lasciare il palazzo, ma Cruz la convincerà a restare

Le anticipazioni de La Promessa di martedì 30 maggio rivelano che le indagini sulla morte di Tomas partiranno subito. La Guardia Civile inizierà a fare domande e chiederà a tutti, compresa la servitù, di non muoversi dal palazzo. Il colpevole dell'omicidio, infatti, non potrà che essere tra gli abitanti della prestigiosa tenuta. La principale sospettata sarà Jana, in quanto ultima arrivata, e sarà subito interrogata dagli inquirenti. Nel frattempo, Jimena, rimasta vedova, penserà di lasciare il palazzo per tornare dai suoi genitori, ma Cruz le chiederà di restare.