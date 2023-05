Le indagini sulla morte di Tomas andranno avanti e negli episodi de La Promessa in onda dal 5 al 9 giugno, Funes, prima sospetterà di Jana facendola rinchiudere in una stanza ed in seguito arresterà Manuel credendolo responsabile del terribile delitto. Nel frattempo, Simona starà sempre più male mentre Jimena andrà via dal palazzo senza dire nulla a nessuno.

La Promessa, trame 5-9 giugno: Funes fa rinchiudere Jana in una stanza

Il sergente Funes continuerà ad indagare sulla morte di Tomas e nel corso degli episodi La Promessa in onda dal 5 al 9 giugno, scoprirà che Tomas non è stato ucciso nello stesso luogo in cui è stato ritrovato il suo corpo senza vita.

A quel punto, deciderà di perquisire l'intero palazzo. Cruz sarà colta di sorpresa dalla decisione del sergente e così manderà Petra a pulire accuratamente la sua stanza. Intanto, Catalina riuscirà a convincere Simona a non lasciare La Promessa e tutta la servitù farà festa per la buona notizia. Maria, invece, sarà euforica ed andrà da Jana per riferirle tutte le novità che si è persa per via del lavoro che la Marchesa le impone.

Grazie a Maria, Jana verrà a sapere che la guardia civile sta perquisendo le stanza della servitù e così si precipiterà in casa sua con l'intento di recuperare la fede che ha nascosto nel muro dietro al letto. La giovane sposterà il letto e farà cadere il tagliacarte con cui è stato ucciso Tomas e che era stato messo lì da Petra per incastrarla.

Ovviamente, nasconderà l'arma del delitto, ma il sergente Funes inizierà a sospettare di lei a causa del suo comportamento con la ragazza che reagirà violentemente.

A quel punto, il militare la farà richiudere in una stanza, la giovane riuscirà tuttavia a nascondere il tagliacarte mentre un agente la starà portando nella camera in cui sarà rinchiusa.

In seguito, Funes andrà a parlare con Cruz e Manuel per dire loro che la perquisizione ha dato un esito negativo ed il marchesino lo aggredirà verbalmente per come ha trattato Jana. Cruz non sopporterà che il figlio abbia preso le difese della cameriera.

La Promessa, anticipazioni settimanali: Funes dichiara Manuel in arresto

Leonor sembrerà ossessionata da Mauro, il quale tenterà in tutti i modi di sfuggirle anche se è molto innamorato di lei. la marchesina sarà sempre più presa da lui mentre la servitù scoprirà che il ragazzo è fidanzato con Teresa, la ragazza che è stata assunta come cameriera personale di Jimena. Intanto, Petra non farà altro che trattare male Jana in tutti i modi, poi dirà a Cruz di aver trovato il tagliacarte nel luogo in cui lo aveva nascosto la ragazza. Simona, invece, essendo sempre più stanca, chiederà a Pia di parlare con la padrone al posto suo e richiedere un'aiutante in cucina. La governante andrà a parlare con la Marchesa ed oltre a chiederle un'aiutante per Simona e Candela, le chiederà di fare in modo che Petra non si arroghi il diritto di abusare del suo ruolo nei confronti delle altre domestiche.

Poco dopo, Cruz cercherà in tutti i modi di convincere suo figlio Manuel a sposare Jimena e a prendere il controllo de La Promessa. Petra, invece, riferirà a Pia che sa che aspetta un figlio e che il suo tempo come governante sta per terminare: sarà proprio lei a prendere il suo posto. Lope, intanto, rivelerà di non avere più i genitori e di non amare per nulla il suo lavoro mentre Simona chiederà nuovamente un aiuto in cucina, la marchesa però glielo negherà. La cuoca, poco dopo, mentre sarà intenta a scrivere la lista della spesa, perderà i sensi improvvisamente con Romulo che proverà a soccorrerla.

Candela, invece, rivelerà di non aver preparato lo stufato che tutti hanno apprezzato. Intanto, Funes esplorerà piste nuove e dirà ai marchesi che l'indiziato principale del delitto è Manuel.

L'uomo, infatti, sospetterà che abbia ucciso Tomas per l'eredità. A quel punto, Jana avviserà Manuel che l'ispettore sospetta di lui mentre il militare lo interrogherà nuovamente. Il giovane confermerà di aver passato la notte con il fratello, ma si rifiuterà di riferirgli ciò che si sono detti e così Funes lo dichiarerà in arresto.

Jimena lascia La Promessa senza avvisare

La servitù sarà molto preoccupata per Simona, la quale starà sempre più male. Intanto, commenteranno anche l'arrivo di Teresa a La Promessa. La giovane è la fidanzata di Mauro di cui lui non ha mai fatto menzione con i colleghi. A quel punto, la ragazza gli chiederà delle spiegazioni e lui si limiterà a dirle che non deve assolutamente fidarsi della servitù.

Leonor, intanto, sarà davvero entusiasta per l'arrivo della Fiera di aprile, vorrebbe prenderne parte per farsi eleggere Reginetta. La giovane, dunque, chiederà aiuto a suo nonno affinché convinca sua madre a darle il permesso.

Poco dopo, Maria riferirà alla marchesina che è arrivata Teresa, una nuova cameriera, mentre gli altri domestici leggeranno la lettera del figlio di Simona, il quale comunicherà nella missiva che sua moglie è in attesa di un figlio. A quel punto, Lope andrà dalla cuoca e le dirà che presto avrà un nipotino. Poco dopo, Alonso, in seguito alla morte di Tomas e all'arresto di Lola, riunirà tutti i domestici per chiedere loro di evitare ogni tipo di pettegolezzo che potrebbe mettere in cattiva luce la famiglia Lujan.

Nel frattempo, Candela sarà sempre più preoccupata per Simona, la quale starà sempre più male e così Jana proporrà di darle un rimedio naturale in attesa che arrivi il dottore, cosa che però si rivelerà del tutto inutile.

Più tardi, Mauro avrà un chiarimento con Leonor e le dirà che pur essendo innamorato di lei, non ha intenzione di ferire Teresa: è convinto che il suo posto sia accanto a lei. Intanto, Jimena lascerà La Promessa in carrozza senza dire nulla a nessuno. Cruz, non appena lo scoprirà, si precipiterà dai duchi de Los Infantes per negare ogni addebito nei confronti di Tomas e cercare di evitare il disastro alla sua famiglia. Manuel, invece, non vorrà il sostegno di sua madre mentre Simona verrà finalmente visitata dal medico. Infine, Funes andrà a parlare con Jana per metterla in guardia e riferirle che chi ha incastrato Lola ha nel mirino anche lei e che si trova ancora nel palazzo.