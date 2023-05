L'appuntamento con La promessa è confermato dal 12 al 16 giugno in prima visione assoluta su Canale 5 con le puntate inedite che si preannunciano dense di colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci sarà l'arrivo di Curro, il nipote della marchesa, il quale riuscirà ad attirare i sospetti e i dubbi di Jana.

Spazio anche alle condizioni di salute di Manuela, le quali subiranno un brusco e drammatico peggioramento.

Simona sta male: anticipazioni La Promessa 12-16 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa dal 12 al 16 giugno 2023, rivelano che Simona si sentirà male e verrà prontamente visitata dal medico, il quale dirà che le sue condizioni di salute non sono preoccupanti.

Eppure, col passare del tempo, il quadro clinico della donna non mostrerà segnali di miglioramento: Jana deciderà di intervenire e proporrà di far bere alla donna un infuso "miracoloso" il quale dovrebbe servire a ridarle le forze e a farla riprendere in breve tempo.

Spazio anche alle vicende di Leonor: la donna andrà su tutte le furie nel momento in cui scoprirà che Mauro ha già una fidanzata e, per tutto questo tempo, non le ha confessato la verità sulla sua situazione sentimentale, ingannandola.

L'arrivo di Curro al palazzo: anticipazioni La Promessa fino al 16 giugno 2023

Intanto, le condizioni di salute di Simona subiranno un drastico peggioramento: il quadro clinico della donna non sarà affatto dei migliori, al punto che tutti saranno preoccupati all'interno del palazzo.

La donna, infatti, si ritroverà in fin di vita e ormai tutti sembreranno rassegnarsi al fatto che le resta ben poco da vivere.

E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate de La Promessa in onda fino al 16 giugno 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di un nuovo personaggio.

Trattasi di Curro, il nipote della marchesa, il quale farà il suo ingresso al palazzo e non passerà affatto inosservato.

Jana sospetta di Curro e decide di indagare: anticipazioni La Promessa 12-16 giugno 2023

Curro attirerà soprattutto l'attenzione di Jana, che arriverà a sospettare che possa trattarsi di suo fratello.

La ragazza, dopo averlo visto, inizierà ad avere dei dubbi sul suo conto, al punto da pensare che possa essere lui quel fratello che sta cercando ormai da anni, con la speranza di poterlo trovare ancora vivo.

Proprio per questo motivo, Jana si metterà a indagare per scoprire come stanno davvero le cose e portare alla luce la verità dei fatti. È davvero Curro suo fratello? Lo scopriremo nel corsi dei prossimi appuntamenti di questa prima stagione della soap opera spagnola in onda su Canale 5.