Alessandro Cecchi Paone in un'intervista a Fanpage.it ha rivelato perché ha deciso di abbandonare L'Isola dei Famosi dopo il ritiro di Simone Antolini. In primis, lo scienziato ha spiegato che Mediaset li aveva scelti per partecipare come coppia. Inoltre la comunicazione di giocare separatamente è arrivata quando Simone si trovava in ospedale per il malore avuto.

Le dichiarazioni di Cecchi Paone

La coppia Antolini-Cecchi Paone si è ritirata da L'Isola dei Famosi: Simone dopo un malore non era più idoneo a rimanere in Honduras, mentre Alessandro non voleva lasciare il compagno solo.

In un'intervista lo scienziato ha spiegato perché in un primo momento si è rifiutato di giocare senza il compagno, intraprendendo anche una discussione con la conduttrice Ilary Blasi: "C'è stato un equivoco che poi è stato chiarito". Successivamente ha riferito i motivi della sua reazione: "Era stata Mediaset a cercarci a ottobre dicendoci di voler dare un grande segnale in termini di abbandono del trash di inserimento di aspetti moderni ed edificanti e, quindi, di volerci all’Isola come coppia". Cecchi Paone se non fosse stato per Simone, non avrebbe mai accettato di partecipare per la terza volta al Reality Show di sopravvivenza.

Tuttavia, non è stato solo quello il motivo per cui ha deciso di abbandonare il programma: gli autori gli avrebbero comunicato che avrebbero giocato separatamente, mentre Simone era in ospedale in terapia intensiva.

L'ex naufrago non ha potuto aggiungere altro poiché ha firmato con la produzione un patto di segretezza sulle condizioni di salute di Antolini, ma ha precisato che la situazione è rientrata e il compagno sta bene. A tal proposito Cecchi Paone ha ringraziato i medici, Mediaset e lo staff de L'Isola dei Famosi per avere aiutato Simone a rimettersi.

Alessandro vorrebbe adottare la figlia di Simone

Durante la quinta puntata de L'Isola dei Famosi, Simone Antolini ha rivelato che Melissa è sua figlia: la bambina ha 5 anni ed è nata da una precedente relazione.

Alessandro Cecchi Paone ha rivelato l'intenzione di adottare la bambina: "Avendo avuto la bravura e la fortuna di costruire una vita molto solida da tutti i punti di vista, e non avendo figli, lei sarebbe la persona più adatta a cui garantire delle certezze economiche".

A Fanpage.it, l'ex naufrago ha spiegato che non ha reagito bene quando ha saputo che Simone aveva una figlia: "Volevo scappare". Poi ha cambiato idea, perché ha visto il modo in cui Simone si occupa della bambina.

Per il momento Alessandro non può formalizzare la richiesta di adozione, poiché in Italia non c'è ancora una legge che consente la stepchild adoption.