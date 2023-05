Alessandro Cecchi Paone ha infranto il regolamento de L'Isola dei Famosi. Durante la quarta puntata, in onda lunedì 8 maggio, il concorrente ha spiegato di avere mangiato quando è andato in ospedale al capezzale di Simone Antolini. Tuttavia, il diretto interessato ha cercato di rimediare infliggendosi un'auto-punizione: resterà un giorno a digiuno per rispetto dei suoi compagni.

Le dichiarazioni di Alessandro

Nel corso della puntata di ieri, Alessandro Cecchi Paone è stato uno dei protagonisti al centro delle dinamiche: ha discusso con Ilary Blasi e ha avuto un confronto con Nathaly Caldonazzo.

Ma non solo, in Palapa ha riferito di aver infranto il regolamento venendo a meno a quello che sono i principi dello Spirito dell'Isola: "Ho mangiato".

Il naufrago ha spiegato che quando è andato in ospedale per sincerarsi delle condizioni di salute di Simone (quest'ultimo ha avuto un mancamento ed è stato deciso di tenerlo in osservazione qualche giorno) un'infermiera gli ha portato una ciambella e un caffè zuccherato. Cecchi Paone anziché rifiutare ha deciso di mangiare: "So che non si doveva fare, me ne scuso". Tuttavia, è pronto a rimediare alla violazione per rispetto dei suoi compagni d'avventura: Alessandro ha spiegato che se dovesse rientrare con Simone, la sua razione di cibo la devolverà alla sua tribù.

La decisione degli autori nei confronti del naufrago

In seguito alla confessione di Alessandro Cecchi Paone, gli autori de L'Isola dei Famosi hanno deciso di non prendere alcun provvedimento disciplinare nei confronti del naufrago.

Al momento non è dato sapere come reagiranno i suoi compagni d'avventura.

Il fatto che Alessandro abbia deciso di ammettere di aver violato il regolamento e si è inflitto un'auto-punizione è stato ben apprezzato da chi lavora dietro le quinte.

Ilary Blasi sbotta con Cecchi Paone

Nel corso della quarta puntata de L'Isola dei Famosi c'è stato un battibecco tra Ilary Blasi e Alessandro Cecchi Paone. La conduttrice ha spiegato che dalla prossima settimana tutti i membri degli Accoppiados avrebbero dovuto giocare come unico concorrente.

Cecchi Paone però si è rifiutato di giocare da solo: "No, assolutamente no".

A quel punto sia Blasi che Enrico Papi hanno fatto notare al concorrente che le regole vanno rispettate, ma Alessandro è sembrato irremovibile. Nonostante la conduttrice abbia ribadito che i naufraghi hanno firmato un contratto con delle regole ben precise, Cecchi Paone ha sbottato: "Questo è un gioco al massacro". Al momento Alessandro Cecchi Paone ha dovuto abbandonare la tribù degli Accoppiados ed è finito in quella degli Hombres.