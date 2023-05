Nel corso della quarta puntata de L'Isola dei Famosi, in onda lunedì 8 maggio, c'è stata una discussione tra Alessandro Cecchi Paone e Ilary Blasi. Nel dettaglio, il naufrago si è rifiutato di essere diviso dal compagno Simone Antolini. A detta sua, chi è arrivato in coppia dovrebbe terminare l'esperienza allo stesso modo. La conduttrice però ha fatto notare che il regolamento parla chiaro.

Alessandro in disaccordo con Ilary Blasi

In occasione della puntata dell'8 maggio la produzione de L'Isola dei Famosi ha deciso di dividere la tribù degli Accoppiados: tutti coloro che hanno iniziato il Reality Show in coppia, dalla prossima settimana giocheranno come unico concorrente.

Al momento della comunicazione Alessandro Cecchi Paone ha espresso il suo disappunto innescando un botta e risposta con la conduttrice. Il naufrago ha affermato: "Da settembre...No, assolutamente no. Non entro nei dettagli, ma è chiaro che tutti noi giochiamo in coppia". In un primo momento sia la presentatrice televisiva che Enrico Papi (opinionista insieme a Vladimir Luxuria) hanno spiegato che le regole vanno rispettate. Successivamente Ilary Blasi ha sbottato con Cecchi Paone: "Ragiona un attimo. Prima di partire avete firmato un contratto no?". A quel punto ha ribadito che in assenza di Simone, Alessandro si sarebbe dovuto spostare nella tribù degli Hombres.

Il naufrago alla fine ha accettato, ma si è detto in disaccordo spiegando che non c'è nessuna regola visto che le coppie sono state chiamate per giocare come tali: "In coppia stiamo e in coppia ce ne andiamo".

Simone Antolini ha avuto un malore

Simone Antolini è momentaneamente assente da L'Isola dei Famosi. Il concorrente ha avuto un malore, causato dalle condizioni estreme in cui vivono tutti i concorrenti del reality show.

Per sincerarsi delle sue condizioni di salute, lo staff del programma ha deciso di tenere sott'osservazione il compagno di Alessandro Cecchi Paone.

Per questo motivo che il giovane non era presente durante la puntata di ieri.

Cecchi Paone ha infranto il regolamento

Durante la quarta puntata de L'Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone ha rivelato di avere infranto il regolamento. Il concorrente quando ha seguito Simone in ospedale, ha ricevuto da un'infermiera una ciambella e un caffè zuccherato.

Anziché rifiutare ha mangiato, a discapito dei suoi compagni d'avventura.

Tuttavia ha deciso di auto infliggersi una punizione: nel momento in cui ci sarà da mangiare con gli altri compagni d'avventura, Alessandro donerà la sua razione di cibo alla sua tribù.