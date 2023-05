Corinne Clery è stata protagonista di uno screzio a L'Isola dei Famosi con Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero. Tutto è partito dalla costruzione di una capanna per ripararsi dalla pioggia, ma l'attrice francese si è rifiutata di dare il telo per utilizzarlo come tetto. La naufraga ha sostenuto che non è giusto che lei debba rinunciare a qualcosa, quando c'è gente che continua a indossare una maschera.

È scontro tra Corinne, Marco e Andrea

In occasione del daytime de L'Isola dei Famosi, in onda mercoledì 24 maggio, i telespettatori hanno assistito ad una discussione tra Corinne Clery, Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli.

I naufraghi dopo essere stati spostati da Playa Tosta a Playa Fantasma hanno dovuto ricominciare da zero: hanno dovuto trovare la legna, hanno dovuto riaccendere il fuoco e hanno dovuto costruire una nuova capanna per ripararsi dalla pioggia. In merito a quest'ultimo punto, i tre naufraghi hanno avuto uno screzio. Per riparare la capanna dalla pioggia, Marco ha proposto di prendere il telo utilizzato da Corinne. Quest'ultima però si è rifiutata, spiegando che le serviva per ripararsi dall'umidità. Successivamente Mazzoli ne ha parlato con Andrea e quest'ultimo ha punzecchiato la compagna d'avventura: "Onestamente, che lei si tenga il telo mi sembra fuori luogo".

Mazzoli e Andrea vogliono costruire un capanna per tutti, ma Corinne non ha nessuna intenzione di utilizzare il telo! 🔥 #Isola pic.twitter.com/jkGjoLJS7b — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 24, 2023

L'attrice francese senza giri di parole ha prontamente replicato ai due naufraghi: "Che io adesso debba rinunciare a una cosa quando magari uno magari non rinuncia alla maschera...".

La diretta interessata ha sostenuto che non le è piaciuto affatto il modo in cui il duo Mazzoli-Lo Cicero voleva impossessarsi di una cosa che tiene da 5 settimane. Inoltre non ha gradito neanche il modo in cui le è stato chiesto il telo. Non contenta Corinne Clery ha fatto notare che la scorsa settimana anche Marco non ha rinunciato alla zattera, ma nessuno ha detto nulla: "Era sua, punto a e capo".

Il commento di alcuni utenti del web

La discussione tra Corinne Clery, Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero non è passata inosservata ai telespettatori del Reality Show.

Sulla pagina ufficiale de L'Isola dei Famosi, un utente ha criticato Corinne: "Sbaglia! Così come altre persone con altri oggetti. Adesso tutto è di tutti. La proprietà privata non esiste ed è giusto condividere, soprattutto in una circostanza così estrema".

Un altro utente ha sostenuto che la naufraga si sia comportata da egoista. A detta di un utente invece, Clery avrebbe fatto bene a tenere il telo poiché Mazzoli e Lo Cicero da quando sono sbarcati in Honduras credono che tutti gli sia dovuto.

Infine un utente ha criticato tutti i tre i concorrenti: "Tra un’egoista e due arroganti che vogliono comandare non si sa chi è peggio".