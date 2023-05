"Ho sognato un neonato": firmato Cristina Scuccia che all'Isola dei Famosi ha dunque rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole: l'ex religiosa in futuro vorrebbe diventare madre.

Intervistata da Marco Mazzoli per la rubrica Radio Isola, Cristina ha confidato il suo sogno aggiungendo come l'esperienza nel reality stia procedendo a gonfie vele per lei.

Scuccia si espone su un'eventuale maternità

"Ti dico solo che questa notte, proprio perché l'Isola mi sta facendo bene, ho sognato un neonato" ha dichiarato la Scuccia nel corso dell'intervista con Mazzoli.

La donna, per sua stessa ammissione, sta già frequentando una persona, chissà che in futuro il rapporto non possa diventare serio al punto tale da pensare ad un bebè.

Cosa si sa al momento di questa persona? Poco o nulla. È stato durante la sesta puntata del reality che Cristina ha spiegato di avere una frequentazione in piedi lontano dai riflettori, un incontro avvenuto solo poche settimane prima di partire per l'Honduras e dunque di per se slegato dalla scelta di abbandonare i voti: "Non sto facendo niente di male, sto amando" ha riferito la stessa Scuccia.

Le dichiarazioni di Gianmaria Sainato infittiscono i dubbi sulla donna

Stando a quanto raccontato da Gianmaria Sainato però, la Scuccia avrebbe adocchiato qualcuno anche all'Isola dei Famosi.

Sainato ha infatti svelato a Helena che cosa gli avrebbe detto Cristina a telecamere spente: “Cristina mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Le ho risposto ‘Abitiamo a Milano, una sera andiamo al sushi?’ E lei mi ha risposto di sì. Mi ha fatto capire che le piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico.

Un po’ la capisco: è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova all’Isola dei famosi".

“Cristina mi ha detto queste cose di nascosto perché ha paura del giudizio delle persone da casa, anche se io l’ho tranquillizzata. Io le ho confessato che lei mi interessa e lei mi ha risposto che la cosa è reciproca. Parlando parlando mi ha detto che lei preferisce non continuare ad approfondire la nostra conoscenza sull’Isola, ma di continuare la nostra conoscenza a Milano.

[…] Non avrei avuto problemi a far nascere una storia d’amore qua a L’Isola, ma lei sì”, ha proseguito Sainato, lasciando intendere quindi che sarebbe interessato a frequentare Cristina a telecamere spente. Come evolveranno adesso le cose?