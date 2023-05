Lunedì 22 maggio, su Canale 5, è andata in onda la sesta puntata de L'Isola dei Famosi. Prima di chiudere la diretta, Ilary Blasi ha bacchettato i naufraghi spiegando che esistono dei protocolli di sicurezza. Dunque, ha invitato tutti a rispettare le regole e rivolgendosi a Nathaly Caldonazzo si è raccomandata di seguire tali protocolli. La conduttrice non ha rivelato di cosa si tratta, ma sembrerebbe essere accaduto qualcosa dietro le quinte.

Il rimprovero di Blasi

La puntata de L'Isola dei Famosi si è aperta con il ritiro di Paolo Noise, successivamente sono stati trattati vari argomenti.

Prima di chiudere la diretta Ilary Blasi ha rimproverato i naufraghi: "Prima di salutarvi devo essere un po' severa con voi. Come sapete esistono dei protocolli di sicurezza ed è giusto che voi li rispettiate per il vostro bene". A quel punto la conduttrice ha chiamato in causa Nathaly Caldonazzo: "Mi raccomando, fatelo. Perché in settimana molti di voi non l'hanno fatto".

La presentatrice del reality show non ha rivelato cos'è accaduto dietro le quinte, ma sembrerebbe che qualcuno abbia fatto qualcosa che non era consentito. Non si tratterebbe di violazione del regolamento, ma potrebbe trattarsi di alcuni consigli per salvaguardare la salute dei concorrenti che già sono provati per la scarsità del cibo.

L'Isola dei Famosi: riassunto sesta puntata

Come detto in precedente, la sesta puntata de L'Isola dei Famosi è stata aperta con l'annuncio del ritiro di Paolo Noise. Il concorrente ha spiegato di essere rammaricato per il rientro in Italia.

Successivamente si è parlato di Cristina Scuccia: ha confidato di avere una frequentazione lontano dai riflettori con una persona conosciuta a Madrid.

Nel momento in cui la conduttrice ha cercato di saperne di più, la concorrente ha detto di non volere andare oltre con le informazioni. Helena Prestes è stata eliminata al televoto contro Fabio Ricci e Pamela Camassa, mentre quest'ultima ha ricevuto un videomessaggio dal compagno Filippo Bisciglia. In puntata è stato aperto un televoto flash tra Gianmaria Sainato e Christopher Leoni: entrambi in esilio su Playa Sant'Elena.

Dal momento che Sainato è stato il più votato, ha avuto la possibilità di tornare con i suoi compagni d'avventura. Tra le fasi salienti, c'è stato lo scioglimento delle tribù: tutti contro tutti. Ma non solo, da Playa Tosta i concorrenti sono stati trasferiti su Playa Fantasma. Dunque, si troveranno a ricominciare da capo: l'accensione del fuoco, la legna, la pesca e la capanna.

Infine al televoto sono finiti Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Luca Vetrone, Corinne Clery e Marco Mazzoli.