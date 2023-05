Nel daytime de L'Isola dei Famosi, in onda giovedì 11 maggio, Marco Mazzoli ha rivelato ad alcuni suoi compagni d'avventura di non essere un grande amante dei Reality Show. Successivamente il concorrente si è lasciato scappare qualche critica nei confronti del Grande Fratello Vip 7, sostenendo che sia stato chiuso a causa dell'atteggiamento troppo trash di alcuni "vipponi".

Le dichiarazioni di Mazzoli

Marco Mazzoli ha dimostrato di essere un concorrente senza peli sulla lingua. Nel corso di una chiacchierata con alcuni concorrenti de L'Isola dei Famosi, il naufrago si è ritrovato a commentare il mondo dei reality show e non ha riservato della critiche al Grande Fratello Vip 7: "C'è stato il bor....o appena finito perché era troppo trash".

Secondo lui, oggi all'interno dei reality show la maggior parte dei concorrenti recitano una parte e quindi non si mostrano più senza filtri come accadeva una volta.

Mazzoli ha rivelato di avere seguito solamente le prime due edizioni del Grande Fratello: nella prima nessuno avrebbe saputo cosa sarebbe successo, mentre dalla seconda i concorrenti sapevano già di diventare personaggi famosi. Poi ha aggiunto: "Non lo guardo, anche perché per quel poco che mi capita di vedere vedo solo finzioni".

Mazzoli e Noise: perché hanno partecipato a L'Isola dei Famosi

Rimanendo in tema di reality show, Marco Mazzoli ha spiegato di avere accettato L'Isola dei Famosi con l'amico Paolo Noise per mostrare ai telespettatori la loro personalità senza filtri.

Stando alla sua versione dei fatti, nessuno dei due sopporta il trash e le cose finte. Per questo motivo che hanno avuto una discussione con Helena Prestes, sostenendo che sia costruita. Infine Marco Mazzoli ha spiegato di non essere sbarcato in Honduras per fama e soldi e ha confidato di essere propenso anche al ritiro dal programma: "Fino a che ho voglia di giocare starò qui, poi uscirò".

Paolo Noise e Marco Mazzoli hanno ricevuto una sorpresa

Nel corso della quarta puntata de L'Isola dei Famosi, Paolo Noise e Marco Mazzoli hanno ricevuto una sorpresa: i due naufraghi hanno potuto riabbracciare la moglie e la compagnia e i loro cani. La moglie di Noise, è sbarcata in Honduras per sincerarsi delle condizioni di salute del marito visto che in settimana aveva avuto un malore per via della mancanza di cibo.

La compagna di Mazzoli invece, ha ricevuto la proposta di matrimonio da Marco: la coppia era già convolata a nozze ma a Las Vegas, in Italia non ha alcun valore il "sì" che hanno pronunciato.

La gioia di rivedere la moglie e la compagna è stata "rovinata" dalle nomination: il duo Mazzoli e Noise sono finiti al televoto contro Fiore Argento, Helena Prestes e Gianmaria Sainato.