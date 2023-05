Marina La Rosa su Instagram è tornata a parlare dei concorrenti de L'Isola dei Famosi. Senza peli sulla lingua la 46enne ha criticato duramente Alessandro Cecchi Paone, al punto da definirlo una persona orrenda: secondo lei, lo scienziato per avere visibilità creerebbe sempre proteste. Tuttavia, Marina non si è risparmiata anche dal rinnovare le critiche all'intero cast di quest'anno.

Le nuove dichiarazioni dell'ex naufraga La Rosa

Marina La Rosa ha partecipato a L'Isola dei Famosi nel 2019, quindi sa benissimo come funzionano le dinamiche.

In un lungo post pubblicato su Instagram ha postato uno scatto in cui sono stati immortalati anche alcuni dei suoi ex compagni d'avventura, mentre nella didascalia ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Paone, trovo sia una persona orrenda".

Secondo la 46enne di Messina, anche la maggior parte dei suoi follower la pensano come lei ma nessuno ha il coraggio di dirlo. In merito agli altri membri del cast, la diretta interessata è tornata sull'argomento legato all'eccessiva perdita di peso di Nathaly Caldonazzo: la concorrente è bellissima, ma non c'è nulla di male a dire che ora che è dimagrita tantissimo si vedono solamente le protesi del dècolletè. La Rosa ha aggiunto di non avere nulla contro la chirurgia estetica. Inoltre ha ribadito il suo pensiero anche su Gianmaria Sainato: lo trova un bellissimo ragazzo, ma per ora non ha visto altre qualità in lui.

Infine Marina La Rosa si è rivolta a chi l'ha presa di mira per quanto detto su Twitter nei giorni scorsi.

A detta sua, non c'è nulla di male ad esprimere un giudizio personale sui vari concorrenti del Reality Show. A tal proposito, ha invitato i suoi hater ad avere una prospettiva diversa di vedere le cose e prendere tutto con più ironia.

Cosa aveva detto La Rosa su Twitter

Nei giorni scorsi, Marina La Rosa su Twitter aveva pubblicato alcuni tweet in cui esprimeva un parere personale su alcuni concorrenti de L'Isola dei Famosi.

Su Nathaly, aveva sostenuto che sono rimaste solo le ossa. Gianmaria era stato definito un "bello che non balla", mentre Alessandro Cecchi Paone era stato descritto da La Rosa come una persona che si fa notare solo per le proteste.

L'unica naufraga che sembra essere nelle grazie di Marina La Rosa è Fiore Argento: "Good bless".

Il commento di alcuni utenti del web

I pensieri di Marina La Rosa non sono passati inosservati ai suoi follower. Su Instagram, un utente ha detto di pensarla come lei su Alessandro Cecchi Paone: "Brava, anch'io lo trovo una persona orrenda". Un altro utente ha sostenuto che la 46enne non si sarebbe dovuta giustificare per avere espresso un suo parere strettamente personale.

La maggior parte degli utenti, si sono trovati d'accordo con l'ex concorrente de L'Isola dei Famosi.