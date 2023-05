Sempre nervi tesissimi all'Isola dei famosi dove nelle ultime ore si è tenuto un duro scontro tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero. La showgirl ha sostenuto in particolare che il compagno d'avventura ha parlato male di Marco Mazzoli, evidenziando che non sia realmente vegano poiché lontano dalle telecamere mangerebbe della carne.

Secondo Nathaly, Andrea sarebbe il concorrente "più falso della storia" poiché non avrebbe il coraggio di dire le cose in faccia.

Nathaly difende Mazzoli da alcune presunte critiche di Lo Cicero

Nel daytime de L'Isola dei Famosi, in onda venerdì 26 maggio, i telespettatori hanno dunque assistito ad un duro scontro tra Nathaly e Andrea Lo Cicero.

Tutto è partito da un presunta critica che avrebbe mosso Lo Cicero nei confronti di Marco Mazzoli: il rugbista avrebbe sostenuto che il compagno d'avventura non sarebbe davvero vegano, poiché lontano dalle telecamere mangerebbe della carne. Di fronte alle critiche di Lo Cicero, Caldonazzo ha sbottato: "Abbi il coraggio di dire quello che hai detto ieri (...) Dicevi che lui non è vero vegano e che fa ridere i vegani". Secondo Nathaly, il compagno d'avventura sarebbero un bugiardo: "Sei il più falso della storia, ieri per 20 minuti hai sparlato". In preda ad una crisi di nervi la concorrente ha ribadito di non voler più rivolgere parola ad Andrea Lo Cicero.

La replica di Andrea

Dopo aver lasciato parlare Nathaly, Andrea Lo Cicero ha replicato tirando in ballo la carriera della compagna d'avventura.

Secondo lo sportivo, Nathaly avrebbe deciso di accettare l'Isola dei famosi perché nessuno la chiamerebbe più nei programmi televisivi: "Sei un'adolescente impazzita".

Inoltre ha precisato di avere solamente riferito a Pamela Camassa che Marco Mazzoli mangerebbe della carne, senza fare alcun riferimento ai vegani.

L'appello a Ilary Blasi

Di fronte alla versione dei fatti di Andrea Lo Cicero, Nathaly Caldonazzo ha lanciato un vero e proprio appello a Ilary Blasi: "Ti prego fai vedere i video in puntata". La naufraga ha così chiesto di poter vedere i filmati in cui Lo Cicero prendeva in giro Mazzoli, in modo da sconfessarlo in diretta nazionale.

In merito alla stoccata ricevuta sulla sua carriera professionale, Nathaly ha ribadito di essere una soubrette e di fare teatro da 30 anni. Al contrario, a detta sua, Lo Cicero sarebbe bravo solamente a sminuire i suoi compagni d'avventura.