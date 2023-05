La vincitrice del Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon è al centro dei riflettori a causa di un presunto ritorno di fiamma con Matteo Diamante [VIDEO]. I due avevano avuto una relazione sentimentale in passato. Poi, nel corso del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, il ragazzo era entrato nella casa più spiata d'Italia, in qualità di ospite. Nikita e Matteo, grazie a quell'esperienza, hanno ritrovato un buon legame e la modella triestina ha deciso di intervenire attraverso i suoi canali social proprio per parlare con i suoi followers del rapporto attuale con Diamante, aggiornandoli sulla situazione.

Le parole di Nikita Pelizon all'indirizzo di Diamante

Nikita Pelizon, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha condiviso con i suoi followers un video che ritraeva vari momenti trascorsi accanto a Matteo Diamante. Le immagini sui social sono state accompagnate da un commento della vincitrice del GF Vip 7. Grazie al programma targato Mediaset sono state settimane pazze, ha scritto la modella aggiungendo: "Stiamo creando un bellissimo rapporto, precedentemente sfaldato". Poi è arrivata al definizione dell'attuale situazione.

Nessuna relazione sentimentale, a quanto pare, ma un'amicizia che è partita da zero, come ha sottolineato la stessa ragazza. Nikita ha anche parlato di fiducia con i propri followers che va riconquistata da parte di entrambi ma vi è già una intesa evidente fra i due.

Secondo Pelizon, la pressione li stava conducendo a rovinare tutto e ci si poteva allontanare semplicemente perché uno prende le distanze e l'altro sparisce.

Pelizon e l'apertura verso un futuro con Matteo

"Spesso quando si è arrabbiati o dubitanti si dicono cose che non si pensano", ha poi scritto Nikita Pelizon in chiaro riferimento al suo rapporto con Matteo Diamante che, per ora, non avrebbe travalicato i confini dell'amicizia.

Potrebbe, però, esserci una svolta come si può apprendere dalle parole della stessa vincitrice del reality show. Infatti hanno intenzione di vivere la situazione con maggiore maturità senza perdere quella sana follia che li contraddistingue seppur nella semplicità.

Ai followers, Nikita ha poi raccontato che non c'è stato nessun litigio vista la settimana di silenzio sui social.

Anzi, al contrario, i due stanno costruendo, o almeno ci stanno provando come ha scritto Pelizon sul suo account ufficiale Instagram. La ragazza ha detto di non poter prevedere il futuro ma che tutto può essere possibile. Infine, l'appello dell'ex gieffina ai suoi followers, ovvero di proseguire come hanno fatto questa settimana, perché senza la pressione mediatica è stato tutto perfetto. "Vi vogliamo bene", ha concluso la modella triestina.