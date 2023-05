Quali sono le nuove fiction Rai che troveranno spazio nella stagione tv 2023/2024? Le ultime indiscrezioni rivelano che sulla rete ammiraglia della tv di Stato potrebbe tornare una serie che negli anni 2000 ha spopolato sul piccolo schermo, registrando ascolti clamorosi in prime time.

Trattasi di Elisa di Rivombrosa, la serie tv in costume diretta da Cinzia Th Torrini, la quale potrebbe tornare in onda in prima serata.

Elisa di Rivombrosa potrebbe tornare in onda: novità fiction Rai 2023/2024

Tra le novità delle fiction Rai per la stagione tv 2023/2024 spicca un papabile ritorno di Elisa di Rivombrosa, la serie in costume che ha visto protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi.

Trasmessa per tre stagioni di successo sulla rete ammiraglia Mediaset, sembrerebbe che la nuova dirigenza della tv di Stato, sia interessata a puntare su un remake di questa serie televisiva.

Gli enti che gestiscono le location della fiction, secondo quanto riportato da Torino Cronaca, sarebbero stati contattati dalla produzione che si appresterebbe a girare almeno 12 puntate di questa nuova stagione.

Chi potrebbe esserci nel cast della nuova stagione di Elisa di Rivombrosa su Rai 1

Al centro delle trame ci sarebbero le vicende della figlia di Elisa e tra i papabili attori figurano i nomi di Ludovica Nasti, Alice Pagani e Benedetta Porcaroli.

Tra gli interpreti maschili, invece, dovrebbero esserci Jacopo Olmo Antinori, Filippo Scotti e Andrea Arcangeli.

Il progetto andrà in porto per davvero? La Rai riuscirà a garantirsi i diritti per la messa in onda di questa nuova stagione di Elisa di Rivombrosa? La risposta nel corso delle prossime settimane, in occasione della presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti della tv di Stato per la stagione 2023/2024.

Don Matteo 14 in bilico: anticipazioni fiction Rai 2023/2024

Per quanto riguarda le fiction della prossima annata, aleggia un'aura di mistero intorno alla messa in cantiere di Don Matteo 14 con Raoul Bova.

La Serie TV è stata confermata dai vertici per una nuova stagione e inizialmente le riprese erano state annunciate per inizio marzo.

Peccato che fino a ora non siano ancora partite: le riprese del nuovo capitolo della fiction sono attualmente ferme e non si conoscono i motivi di questo rinvio.

La produzione di Don Matteo 14 non è stata messa ancora in moto e questo stop potrebbe portare a dei rinvii legati anche alla messa in onda della fiction. La nuova serie ci sarà nella stagione 2023/2024 oppure rischia di slittare a quella successiva?