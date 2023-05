Oriana Marzoli lancia la sua giacca personalizzata sul mercato e scatena accese polemiche tra i fan social.

In queste ultime ore la concorrente vista quest'anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip ha lanciato la sua prima capsule collection realizzata insieme a Giaele e Micol, anche loro protagoniste del reality show Mediaset.

Peccato che il prezzo delle giacche della capsule abbia scatenato un vespaio di critiche e polemiche tra i fan social.

Arriva la giacca personalizzata di Oriana dopo il GF Vip, ma scoppia la polemica

Oriana, Giaele e Micol hanno lanciato la loro prima collezione di giacche sul mercato, con la speranza di poter incontrare il gradimento dei fan.

Peccato che la maggior parte dei commenti non siano stati proprio eccellenti e le critiche si sono concentrate in primis sul costo della giacca: per acquistarla bisogna pagare 249 euro.

Una cifra definita elevata da molti utenti, che hanno dato il via alla polemica su Twitter.

'Prezzi assurdi, pezze da mercato dell'usato', i fan di Oriana sbottano

"Ma 250 euro mi prendo una borsa oppure una felpa di un marchio noto, non questa roba", ha scritto un utente lamentandosi del prezzo eccessivo della giacca di Oriana.

"Sicuramente questi soldi non li spenderei mai per queste pezze da mercato dell'usato. Follia pura", ha sbottato un altro fan.

"Prezzi assurdi e questa giacca non vale manco la metà della metà.

Ognuno coi propri soldi compra quello che vuole, ma Oriana mi ha deluso con questa scelta", ha scritto ancora qualcun altro sui social, puntando il dito contro la concorrente dell'ultimo GF vip.

Intanto prosegue a gonfie vele la relazione tra Oriana e Daniele. Da quando si sono spenti i riflettori della settima edizione del Grande Fratello Vip, i due non hanno fatto altro che stare insieme per conoscersi e viversi meglio dopo l'esperienza vissuta nel programma televisivo condotto da Alfonso Signorini.

La storia d'amore tra Oriana e Daniele prosegue a gonfie vele dopo il Grande Fratello vip

Tutto sembra procedere per il verso giusto per la gioia dei fan e appassionati della coppia che, questa estate speravano di poterli vedere in gara a Temptation island, il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi, in onda da metà giugno in prime time.

A quanto pare, però, nel cast di Temptation island ci saranno coppie nip, motivo per il quale sarà molto difficile vedere in gara Oriana e Daniele, così come le altre coppie che si sono formate quest'anno all'interno della casa più spiata d'Italia.