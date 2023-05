Oriana Marzoli non sta vivendo un momento felice: la reazione con Daniele Dal Moro potrebbe essere giunta al capolinea. Su Twitter, l'influencer venezuelana ha lanciato un appello ai fan chiedendo di non essere più taggata in cose d'amore, perché sta davvero male. Nel pomeriggio di domenica 28 maggio, Oriana ha rimosso il follow su Instagram all'imprenditore veneto.

L'appello di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è tornata a Verona dopo essere stata a Madrid per motivi di lavoro.

Nel pomeriggio di domenica 28 maggio, l'influencer ha lanciato un appello ai fan: "Vi prego, non taggatemi più in cose d'amore su Instagram.

Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non fatelo. Non sto bene, grazie".

Vi prego, non taggatemi in più cose d amore su ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo🙏🏻 non sto bene. Grazie… — Oriana Marzoli (@OrianaGMarzoli) May 28, 2023

Poco prima di questo appello, la 31enne ha rimosso il follow su Instagram a Daniele Dal Moro. Inoltre in una storia si è mostrata alla stazione di Verona con una valigia, ma non ha rivelato ai follower la destinazione. Al contrario, Dal Moro non ha smesso di seguire su Instagram la 31enne ma non ha neanche pubblicato alcuna storia o post in merito.

Oriana e Daniele: la coppia potrebbe essersi lasciata

Nella tarda serata di ieri,28 maggio, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da una follower che ha avvistato Oriana Marzoli alla stazione di Milano mentre prendeva un taxi.

Successivamente alcuni fan su Twitter hanno avviato una room e tra lo stupore di tutti è entrata anche Marzoli, spiegando di non voler parlare male di Daniele Dal Moro. Tuttavia, ha ribadito di stare molto male: il tutto è accaduto mentre singhiozzava.

Dunque, Marzoli dopo aver presumibilmente discusso con Daniele Dal Moro è andata a Milano a casa di Alberto De Pisis.

I possibili motivi della rottura

Da qualche giorno a questa parte si mormorava di una possibile crisi di coppia, ma i due diretti interessati avevamo smentito a modo loro. Daniele Dal Moro su Twitter aveva punzecchiato Deianira Marzano per avere messo in giro fake news sulla coppia, mentre su Instagram aveva pubblicato un video di Roberto Benigni dove raccontare nel film La Vita è Bella perché si era innamorato della moglie.

Oriana Marzoli invece, dopo essere stata a Madrid per motivi di lavoro era tornata a Verona e aveva postato una storia da casa dell'imprenditore.

Tra i motivi che potrebbero aver portato la coppia alla rottura potrebbe esserci un'uscita di Dal Moro con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. L'influencer venezuelana potrebbe non avere gradito che il suo fidanzato sia uscito con una persona che nella casa del Grande Fratello Vip 7 l'ha offesa più volte verbalmente. Da lì potrebbe essere scaturita una discussione che potrebbe avere portato Dal Moro a "cacciare" da casa sua Oriana.