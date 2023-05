Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della stagione tv 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per varie conferme e ritorni per il pubblico di Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Tra le sue per protagoniste della prossima stagione tv continuerà a esserci Maria De Filippi: la conduttrice sarà uno dei volti di punta sia in daytime che in prima serata, con tutte le sue amatissime trasmissioni, tra cui Uomini e donne e Amici 23.

Maria De Filippi non perde spazio: anticipazioni palinsesti Mediaset 2023/2024

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset della stagione tv 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno stabile di Maria De Filippi, la quale tornerà alla guida delle sue trasmissioni di grande successo.

In daytime, quindi, ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne, la storica trasmissione dei sentimenti che continua ad essere uno dei prodotti più amati e seguiti dal pubblico di Canale 5, anche adesso che stanno andando in onda delle semplici repliche in tv.

Dalla prossima stagione tv, l'appuntamento con Uomini e donne potrebbe conquistare anche la prima serata di Canale 5 con un appuntamento speciale settimanale in onda al posto della doppia puntata del Grande Fratello Vip 8.

Amici 23 e C'è posta per te confermati nei nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024

E poi ancora, nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024, Maria De Filippi sarà anche al timone della nuova edizione di Amici 23, che andrà in onda da settembre in poi nella fascia del daytime domenicale e, in primavera, ci sarà spazio per il serale su Canale 5.

Tra gli appuntamenti di prime time con Maria De Filippi, spicca anche C'è posta per te: il people show dei sentimenti tornerà in onda da gennaio in poi con una nuova attesissima edizione.

Barbara d'Urso a rischio uscita: anticipazioni palinsesti Mediaset 2023/2024

Tra i volti in bilico nella prossima stagione televisiva Mediaset, invece, ci sarebbe Barbara D'Urso.

Il contratto della presentatrice di Pomeriggio 5 scadrà a dicembre 2023, dopodiché bisognerà capire quale sarà il suo futuro.

In questi giorni si vocifera che, in vista di un eventuale rinnovo, Barbara d'Urso avrebbe chiesto a Mediaset di poter avere una trasmissione in prima serata ma, al momento, la sua richiesta non sarebbe stata presa in considerazione dai vertici del Biscione.

Confermata, invece, la presenza di Gerry Scotti nel palinsesto della prossima stagione televisiva 2023/2024. Il conduttore tornerà al timone di Caduta Libera nella fascia del preserale e, in più, potrebbe tornare anche al timone dello show Io Canto, dedicato ai giovani talenti.