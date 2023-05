Paola Ruocco ha lasciato Uomini e donne qualche settimana fa, decidendo di continuare a conoscere Daniele lontana dai riflettori. In una recente intervista, l'ex dama non ha perso occasione per attaccare Gemma Galgani e non solo. Ha riservato parole non proprio tenere anche a Gianni sperti.

Paola ha lasciato U&D con Daniele: 'Mi sembra di vivere un sogno'

Il pubblico di Uomini e donne ha notato che da qualche settimana, nello studio di Maria De Filippi, non compare più Paola Ruocco. La dama si era resa protagonista di accesi scontri sia con Gemma Galgani che con Gianni Sperti.

Ecco perché, la sua assenza si é fatta notare. Si é saputo che Paola ha deciso di continuare la sua frequentazione con Daniele lontano dai riflettori. Nel corso di una recente intervista, Paola ha raccontatato come stanno procedendo le cose tra lei è l'ex cavaliere. Stando al suo racconto, tutto procede a gonfie vele. La storia con Daniele, a detta di Paola, è stata un vero e proprio colpo di fulmine. Ora si stanno frequentando giorno dopo giorno e Paola in merito ha duchiarato: "Mi sembra di vivere un sogno".

L'ex U&D Paola contro Gemma: 'Non ha interesse a trovare l'amore'

Se Paola pare aver trovato l'amore a Uomini e donne, non dimentica gli screzi avuti con Gemma Galgani. L'ex dama ha colto l'occasione di questa intervista per scagliarsi contro la dama torinese.

Riferendosi proprio alla 73enne, Paola ha dichiarato: "Secondo me Gemma non ha nessun interesse a trovare l’amore all’interno di questo programma". Paola ha poi aggiunto che, secondo lei, Gemma sta seguendo le orme di Armando e Riccardo, altri personaggi che, a, suo dire, non sono a Uomini e donne per cercare l'amore.

Paola Ruocco punge anche Gianni: 'Molto aggressivo nei miei confronti'

L'ex dama Paola non ha avuto da ridire solo su Gemma Galgani, visto che ha riservato parole dure anche verso Gianni Sperti. L'opinionista non ha mai nascosto il fatto di non apprezzare particolarmente Paola, tanto da scagliarsi spesso e volentieri contro di lei in studio.

Parlando di Gianni, Paola ha ammesso che, ancor prima di partecipare a Uomini e donne, vedendolo in Tv, non le era mai piaciuto il suo atteggiamento verso quelle dame che a lui non andavano a genio. Gli scontri che pure lei ha avuto con l'opinionista, sono nati, a detta dell'ex dama, perché lei ha cominciato a rispondere nello stesso modo aggressivo e con le stesse parole offensive che lui aveva riservato a lei. "Aveva un atteggiamento molto aggressivo nei miei confronti" ha ribadito Paola. Comunque sia, questo riguarda il passato, visto che Paola si sta godendo questa nuova storia con Daniele.