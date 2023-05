Paolo Noise è stato costretto ad abbandonare L'Isola dei Famosi per motivi di salute. Dopo essere tornato in possesso del cellulare, ha postato il primo messaggio su Instagram. L'ex naufrago si è detto dispiaciuto per non avere potuto continuare il suo gioco, ma si è detto soddisfatto del suo percorso. Inoltre ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuto in queste mese vissuto in Honduras.

Le prime parole di Noise

Tramite il suo account Instagram, Paolo Noise ha fatto alcuni ringraziamenti e una breve riflessione sul breve percorso svolto a L'Isola dei Famosi: "Sono veramente dispiaciuto di non poter continuare a combattere questa piccola ma dura battaglia".

Nonostante il suo percorso sia durato solamente 30 giorni, ha riferito di essere lo stesso soddisfatto e da oggi in poi vorrebbe continuare a mostrarsi senza filtri. Infine Noise ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuto: "Vi vorrei abbracciare tutti". Prima di concludere l'ex naufrago ha spiegato con ironia che adesso dovrà abituarsi a dormire senza ascoltare il suono del mare e senza granchi che lo disturbano durante il sonno.

All'indirizzo dell'ex concorrente sono arrivati moltissimi messaggi di supporto da parte dei fan. Secondo alcuni, Paolo Noise poteva essere uno dei possibili candidati alla vittoria de L'Isola dei Famosi. Infine c'è anche chi si è detto dispiaciuto per questo ritiro.

I motivi del ritiro

Durante la sesta puntata de L'Isola dei Famosi, Paolo Noise ha spiegato di essere costretto ad abbandonare il programma per motivi di salute. Sebbene non sia entrato nel merito, ha rivelato che è accaduta una cosa difficile da superare: "Una persona che mi ha aiutato ad alzarmi da una brutta caduta". Il conduttore radiofonico prima di tornare in Italia ha ringraziato tutti coloro che lavorano dietro le quinte del reality show e ha rinnovato la sua stima nei confronti del medico che ha firmato il referto per farlo ritirare.

Infine Noise ha incontrato l'amico Marco Mazzoli e ha comunicato il ritiro. Tra i due c'è stato un abbraccio e una promessa, ovvero quella di vincere anche per lui.

La moglie di Paolo Noise rivela dettagli sul ritiro

Nel frattempo, su Facebook è intervenuta la moglie di Paolo Noise.

Stefania Caroli ha riferito di trovarsi in Messico e si è detta piuttosto preoccupata per le condizioni di salute del marito.

Sebbene non sia entrata nel merito dell'accaduto la donna ha affermato: "Non è stato squaraus, ma è stata una cosa molto grave (...) Bisogna fare degli accertamenti molto importanti quando torneremo in Italia".

Infine Stefania si è detta soddisfatta per il percorso svolto dal marito in Honduras: "Per me lui ha vinto, perché è il mio eroe".