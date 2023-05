Cosa succede nelle nuove puntate di Tempesta d’amore in onda nella settimana dal 29 maggio – 4 giugno 2023 in prima visione su Rete 4?

La soap opera tedesca va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 20 circa e può essere seguita anche in streaming sul portale Mediaset Infinity.

Le vicende di Tempesta d’amore continuano ad appassionare il pubblico Mediaset, che è curioso di scoprire gli sviluppi delle trame e soprattutto come evolverà la complicata situazione tra Robert e Lia, che si ribalterà completamente negli episodi 29 maggio – 4 giugno 2023.

Erik affascinato da una nuova conoscenza

Negli episodi della soap che andranno in onda su Rete 4, la vita sentimentale di Erik avrà finalmente una svolta, dopo le tante sofferenze che ha dovuto subire a causa delle angherie di Ariane, che lo ha sempre usato per i suoi piani, illudendolo e trattandolo come un burattino. Gerry gli farà conoscere Merle, che lo intrigherà sin da subito. Erik inizierà a corteggiarla, ma la ragazza lo respingerà.

Josie tra le braccia di Paul

Successivamente Paul parlerà con Josie, cercando di rassicurarla in merito alle prossime mosse di Christoph, che non la sta lasciando in pace. Paul farà tremare Saalfeld, dicendogli che se non lascerà in pace Josie il retroscena su Constanze verrà alla luce.

Il sotterfugio andrà a buon fine e Paul sarà al settimo cielo quando Josie lo abbraccerà. Peccato che questo romantico momento venga spiato da qualcuno.

Constanze sconvolta dal racconto di Alfons

Sarà Constanze a vedere da lontano Josie e Paul insieme. Delusa e arrabbiata, troverà consolazione nell'amica Shirin. Non contenta dirà alla povera Josie di essere ben lontana dal somigliare alla defunta moglie di Paul.

Constanze resterà però sconvolta quando Alfons le racconterà degli inaspettati retroscena su Roby.

Ariane spiazzata da Robert

Dopo la scoperta delle sue malefatte, Ariane si trova in prigione anche se sta meditando di fuggire con uno dei suoi soliti stratagemmi. Decide così di far chiamare Robert pregandolo di venire a trovarla nella sua cella e inaspettatamente Saalfed accetta.

Ariane non sa ancora il vero motivo per il quale Robert la vuole incontrare e per lei sarà una doccia fredda fare i conti con un'amara verità.

Robert e Cornelia scoprono di non essere fratelli

La grande svolta che ci sarà nelle prossime puntate sarà questa: Robert e Lia scopriranno di non essere fratelli, dopo che Cornelia riuscirà a ottenere un secondo test del Dna. Ariane non può più intromettersi per scambiare le provette. I due resteranno senza fiato e comunicheranno la splendida notizia anche a Werner, che organizzerà una sorpresa per loro. Qualcuno, tuttavia, non sarà affatto felice di questa scoperta.