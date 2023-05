Tempesta d'amore continua la sua messa in onda nel preserale di Rete 4, con buoni ascolti. Che cosa succede nelle puntate della settimana che va dal 28 maggio al 3 giugno? Gli spoiler svelano che Christoph sarà in pericolo per colpa di Ariane, desiderosa di vendetta dopo il suo matrimonio andato a monte. La stessa Kalemberg assisterà a un momento molto romantico tra il suo ex fidanzato e Lia. La rabbia sarà tale da perdere completamente il controllo.

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 28 maggio a sabato 3 giugno 2023

La settimana di programmazione della soap opera tedesca in onda su Rete 4 vedrà Max e Vanessa pronti a convivere. La notizia farà felice Gerry, certo che i due gli lasceranno una stanza. Peccato che le cose vadano diversamente.

Nel frattempo, Josie affronta Constanze dopo aver saputo che sarà proprio lei a difendere Ariane in tribunale. A quel punto, giocherà la carta del ricatto.

Christoph rischia la vita nei nuovi episodi di Tempesta d'amore su Rete 4

Josie ha le idee chiare: se Constanze difenderà davvero Ariane in tribunale, farà venire alla luce il segreto di Paul. Per fortuna, Paul riuscirà ad allontanare le due prima che la situazione prenda una brutta piega.

Per quanto ancora la verità verrà tenuta nascosta?

Intanto, Ariane si nasconderà sul terrazzo dell'hotel e aspetterà che Christoph sia nei paraggi per far cadere una pesante fioriera, con l'intenzione chiara di farlo fuori.

Per puro caso, Paul sarà nei paraggi ma con un'abile mossa eviterà il peggio. Christoph si renderà subito conto che non si è trattato di un banale incidente e i suoi sospetti ricadranno ovviamente su Ariane.

Cosa succede nelle nuove puntate di Tempesta d'amore dal 28 maggio al 3 giugno

Christoph deve riuscire a dimostrare che è stata Ariane a far cadere la fioriera, ma come? Non è facile trovare prove che la incastrino.

Intanto, ci saranno nuovi sviluppi per Robert e Lia nei nuovi episodi della soap opera. I due, che come si sa non sono fratelli, si avvicineranno molto e Ariane li coglierà in un momento di grande romanticismo.

Furiosa e piena di collera, arriverà a minacciare la povera Cornelia, che cercherà conforto in Werner.

Sarà proprio Werner a fornire una falsa testimonianza per proteggere Lia dalle angherie di Ariane, che non si arrende all'inevitabile. Infine Josie, dopo un un brutto litigio con Paul, si lascerà andare allo sconforto sul posto di lavoro. Andrè la consolerà invitandola a fare una torta e la situazione prenderà una piega inaspettata.

