Tante le novità che aspettano i telespettatori di Tempesta d'amore, la soap in onda su Rete 4 nel pre serale che non delude mai i suoi fan. L'attenzione è tutta su Ariane, che sta ingannando Robert con l'intenzione di portarlo per sempre nella sua vita, allontanandolo da Lia, la donna che davvero ama. Tuttavia gli intrighi di Kalemberg verranno presto a galla, con tutte le conseguenze che ne deriveranno. Ariane verrà arrestata, ma nonostante sia in carcere troverà un modo per vendicarsi di Christoph, incolpandolo per ciò che è successo all'hotel.

Una mossa del suo nemico cambierà tutto in un attimo.

Tempesta d'amore, cosa succede nei nuovi episodi

Dopo che Ariane verrà lasciata sull'altare da Robert tutte le dinamiche cambieranno. Kalemberg finirà in prigione con l'accusa di aver tentato di togliere la vita al suo ex marito, ma di certo non si arrenderà, cercando un modo sia per uscire dalla sua cella che per vendicarsi di Christoph.

Mentre Kalemberg si ingegnerà nella desolazione della sua cella Carolin, una vecchia amica di Michael, arriverà a Bichlheim per prendere il posto di istruttrice d'equitazione presso la scuderia. Rosalie farà la sua conoscenza e le due stringeranno subito amicizia.

Christoph e Werner si muoveranno subito per arginare il piano di Ariane, tentando di recuperare la chiavetta USB con le prove che li inchiodano.

Christoph ne creerà un duplicato, cercando di attirare Kalemberg nella sua rete.

Anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore su Rete 4

Continuando con le trame dei prossimi episodi di Tempesta d'amore, Tina incoraggerà Josie a continuare la sua formazione come sommelier del cioccolato, nonostante tema la reazione di Andrè.

Gerry deciderà di mantenere le distanze da Shirin, facendo felice Merle. Sarà davvero intenzionato a portare avanti la sua promessa d'amore?

Paul farà un giro in bicicletta nonostante un temporale in arrivo. A causa del maltempo la bicicletta si guasterà, costringendolo a trovare riparo proprio nel posto in cui si trova Josie.

I due passeranno così la notte insieme.

Tempesta d'amore trame 2023: Ariane incastrata da Christoph

Deciso a portare avanti il suo piano, Christoph attirerà a sé Ariane con uno stratagemma e approfittando di un attimo di distrazione le inietterà il siero della verità per farle confessare se ci siano o meno altre copie della chiavetta che lo porterebbe dritto in prigione. Kalemberg ammetterà che quella nelle sue mani è l'unica prova esistente.

Le cattiverie di Ariane sembreranno avere uno stop, anche perché arriverà la verità sulla parentela tra Robert e Lia e che permetterà loro di vivere l'amore che li unisce da sempre.