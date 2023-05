Vanessa sarà la protagonista delle prossime puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda su Rete 4. La giovane si metterà in seri guai dopo aver intrapreso un irto sentiero di montagna. Max capirà che le è successo qualcosa quando non la vedrà tornare a casa al calar della sera e così si metterà imprudentemente sulle sue tracce. Un gesto non calcolato che si ritorcerà contro a entrambi.

Intanto una gara di ballo sarà l'occasione perfetta per Michael per soffermarsi sui suoi reali sentimenti per Carolin. Shirin, invece, verrà a sapere un segreto che riguarda la mamma di Josie, ma non avrà il coraggio di rivelare la verità all'amica.

Tempesta d'amore puntate italiane su Rete 4: Michael pensa a Carolin

Le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore raccontano che Yvonne vorrà risollevare il morale di Josie, che soffre per amore. Organizzerà per lei un appuntamento romantico che si rivelerà più piacevole del previsto.

Nel frattempo Michael verrà convinto da Rosalie a partecipare a una sfida di ballo in hotel. Quando prenderà tra le braccia Rosalie, improvvisamente i suoi pensieri saranno per Carolin.

Shirin verrà poi a sapere che Yvonne ha pagato Raphael per organizzare l'appuntamento romantico con sua figlia e riterrà avvisare Josie. Tuttavia, quando si troverà davanti Josie e Raphael sorridenti e complici, non troverà il coraggio di dire la verità.

In questa complicata situazione Paul si trasferirà nella stanza degli ospiti di Constanze, nonostante non faccia che pensare a Josie.

Vanessa cade in un burrone nei prossimi episodi di Tempesta d'amore

Oltre a piacevoli intrighi amorosi, nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, che andranno on onda su Rete 4, ci saranno ore di tensione.

Mentre sarà nel mezzo di una passeggiata nella natura, Vanessa precipiterà in un burrone.

La giovane proverà a fare delle chiamate, ma il segnale sarà molto debole. Preoccupato per la sua assenza, Max inizierà a cercarla avventurandosi al buio nel sentiero di montagna. Che cosa succederà?

Anticipazioni Tempesta d'amore: Max cade nel burrone insieme a Vanessa

Dal momento che non è esperto di montagna, Max sarà molto imprudente ad andare a cercare Vanessa con il buio e da solo. Dopo aver sentito le sue urla, si avvicinerà al precipizio e cadrà anche lui. Non ci sarà modo di risalire e i due non potranno fare altro che accamparsi come possono per passare la notte e sperare che qualcuno li salvi.

Per fortuna Gerry capirà che Max si è messo nei guai e così ripercorrerà lo stesso sentiero di montagna, trovando l'amico e Vanessa, che riuscirà a far risalire in superficie. Vanessa e Max non riporteranno nessun danno, ma solo un grande spavento.