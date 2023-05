Terra amara prosegue la messa in onda su Canale 5 anche giovedì 1 e sabato 3 giugno. Venerdì 2 giugno la soap opera turca non figura nel palinsesto Mediaset in quanto osserverà un giorno di pausa.

La situazione di Zuleyha sarà sempre più precaria a causa del marito, la quale l'ha ripudiata impedendole di vedere i figli. Disperata sarà sul punto di commettere un atto estremo. A salvarle la vita sarà Fekeli, ma Demir non se ne starà in disparte a guardare.

Nel frattempo Mujgan sarà in procinto di scappare in America con il piccolo Kerem Ali. Per depistare Yilmaz, la dottoressa si inventerà un modo che porterà all'arresto dell'uomo.

Anticipazioni di Terra amara dell'1 giugno

Continua il momento difficile per Zuleyha Altun. A causa del gesto di Mujgan, che ha mostrato un compromettente filmato a Demir, la donna è stata ripudiata dal marito. A rendere ancora di più disperata la povera Zuleyha sarà il fatto che non potrà rivedere i suoi amati figli. Con la testa immersa nel caos, si ritroverà a vagare per le vie di Cukurova senza una meta precisa. Dapprima troverà riparo a casa di Sermin, successivamente sarà accolta alle baracche da Huriye. La situazione precipiterà e le anticipazioni svelano che Altun non avrà più un posto in cui soggiornare, perché nessun altro abitante di Cukurova potrà ospitarla nella propria abitazione a causa delle intimidazioni mosse dal capofamiglia Yaman.

Nella mente di Zuleyha inizierà a farsi strada l'idea di togliersi la vita, ma Hunkar le consentirà di rivedere i figli Adnan e Leyla. Quando la notizia giungerà all'orecchio di Demir, la donna verrà nuovamente cacciata dalla villa. A questo punto non le resterà altro da fare che compiere un gesto estremo. Una volta arrivata in strada, davanti alla gente del paese, si cospargerà di benzina e sarà sul punto di darsi fuoco.

A salvare Zuleyha sarà l'intervento di Fekeli, che sarà disposto ad accoglierla nella sua casa.

Terra amara, spoiler 3 giugno: l'arresto di Yilmaz

Nell'appuntamento di sabato 3 giugno di Terra Amara ci si focalizzerà su Mujgan. Nel pieno della sua follia, la dottoressa progetterà la fuga per l'America insieme al figlio Kerem Ali.

Disperato Yilmaz si recherà a Istanbul per rintracciarla, ma la donna riuscirà a eluderlo. L'uomo, con l'aiuto di alcuni suoi amici, metterà in atto un piano, ma verrà arrestato dalla polizia in quanto accusato di rivendere prodotti rubati.

Hatip verrà a sapere che si sta ancora indagando sul caso Cengaver. Mosso dalla disperazione, allerterà i suoi uomini, invitandoli a commettere un furto di cavali. Intanto Rasit inviterà Fadik a una festa.

Intanto Berika e Nedret vedranno Zuleyha mentre sarà intenta a togliersi la vita e non esiteranno a informare Hunkar dell'accaduto. A questo punto la signora metterà al corrente anche il figlio della vicenda, il quale si fionderà a casa di Fekeli per riprendersi la moglie.