Terra Amara offrirà molto intrattenimento ai suoi spettatori nelle giornate di domenica 28 e lunedì 29 maggio. Il caos dilagherà per villa Yaman a causa del filmato che Mujgan ha mostrato a Demir. Dopo aver frainteso la situazione, convinto che sua moglie lo stesse tradendo con Yilmaz, Demir condurrà Zuleyha nel bosco e aprirà il fuoco. Della donna non si troveranno più tracce e il più spaventato di tutti sarà proprio Yilmaz. L'intera vicenda farà rinviare le nozze di Cetin e Gulten. Intanto il capofamiglia Yaman dovrà affrontare una nuova minaccia.

Anticipazioni Terra amara del 28 maggio: Demir si macchia di sangue

Puntata esplosiva quella del 28 maggio. Dopo aver portato la moglie nel bosco, con una pistola puntata contro, Hunkar e Fekeli si metteranno alla loro ricerca. Intanto Mujgan sentendosi responsabile per l'accaduto, metterà Behice al corrente di quello che ha combinato e si beccherà una bella lavata di capo dalla zia, la quale le dirà di non aver gestito bene la faccenda.

Zuleyha farà del suo meglio per farsi risparmiare la vita dal marito accecato dalla furia a causa del filmato che Mujgan gli ha mostrato. Seppur lei gli dirà di essere innocente e di non aver fatto niente per macchiare il suo onore, Demir aprirà il fuoco e rientrerà in macchina con le mani sporche di sangue e senza la donna.

Yilmaz cerca Zuleyha disperatamente

Quando vedranno il filmato dell'incontro segreto fra Yilmaz e Zuleyha, la paura dilagherà in quanto c'è chi sarà preoccupato per le sorti della donna e chi si interrogherà sull'accaduto. Yilmaz, in preda alla disperazione, sarà sulle tracce della sua ex e spiegherà al padre che in quell'incontro non c'era alcuna traccia di infedeltà.

Sabahattin non dubiterà della fedeltà di Yilmaz e farà di tutto per far ragionare Mujgan.

Spoiler Terra amara: rinviate le nozze di Cetin e Gulten

Cetin vorrà recarsi dagli Yaman per chiedere ufficialmente la mano di Gulten, ma Yilmaz non avrà alcuna intenzione di accompagnarlo a causa della gelosia di Mujgan. Nel frattempo, ignaro di quello che è accaduto alla Villa, Gaffur farà delle commissioni per la proposta di nozze di Gulten e rassegnerà le dimissioni dal locale di Selami.

Il fidanzamento sarà rinviato, ma a causa di alcuni dissapori Cetin saprà la notizia troppo tardi.

Demir riceverà una pesante minaccia da parte di due pericolosi individui, Erol e Tyrgay, i quali vorranno fargliela pagare per aver acquistato la raffineria.

Terra amara puntata 29 maggio

Nella puntata di lunedì 29 maggio, Demir sarà talmente fuori controllo che cederà a dei gesti disperati. Intanto Uzum e Adnan scompariranno e saranno tutti preoccupati per loro due. Dove saranno finiti i bambini? Per quanto riguarda Zuleyha, non si avranno ancora notizie su di lei. Demir l'ha abbandonata nel bosco ferita. Sarà morta?