Prosegue, su Canale 5, la programmazione quotidiana con Terra amara, che sta appassionando il pubblico Mediaset. La soap opera turca va in onda tutti i pomeriggi ed è possibile riguardare le puntate anche su Mediaset Infinity in streaming gratuito. Gli spettatori, grazie alle anticipazioni di Terra Amara, presenti in queste schede potranno avere un'idea di quello che accadrà fino a sabato 27 maggio. L'appuntamento con la soap opera turca è dal lunedì al venerdì fra le 14:10 e le 14:45, mentre sabato tra le 15:00 e le 16:30.

In Turchia sono state realizzate un totale di 141 puntate andate in onda su Atv fra il 2018 ed il 2022 ed è terminata.

In Italia, invece, Mediaset ha riadattato le puntateche saranno in tutto 423. La soap è ambientata intorno agli anni '70 e narra la storia di Zuleyha che prova un forte amore nei confronti di Ylmaz e le vicende della famiglia Yaman.

Anticipazioni Terra amara fino al 27 maggio 2023

Le indagini sulla morte di Ercument continueranno e Demir verrà formalmente accusato di omicidio, mentre l’onore di Zuleyha sarà infangato. Hunkar e Demir, cercando di proteggersi, incontreranno Yilmaz e Fekeli nel tentativo di mettere in atto un piano. Mujgan, essendo all'oscuro di tutto, si insospettirà e prenderà la decisione di affrontare il suocero che, dalla sua, non le dirà niente. Intanto, Sermin e Behice, volendo conoscere la situazione, si alleeranno.

Quando, però, si presenterà al circolo per spettegolare dei parenti con le sue amiche, Sermin verrà aggredita da Naciye davanti ai presenti.

Successivamente, come rivelano le anticipazioni della soap opera turca, gli Yaman saranno chiamati a deporre mettendo in atto il piano concordato con Yilmaz e Fekeli.

Terra amara, Julide chiuderà il caso

Per evitare che la verità possa essere scoperta, Sabahattin domanderà a Julide di archiviare il caso. La donna, però, non tollererà la sua intromissione nel suo lavoro. Emel, la sorella di Ercument, riceverà la visita, a Istanbul, di Yilmaz e Demir che le chiederanno aiuto. Julide, chiuderà il caso, proprio in seguito alla testimonianza della donna.

La potente famiglia degli Yaman indirà una conferenza stampa nella quale Emel dichiarerà che suo fratello è stato assassinato a causa di un debito di gioco dalla malavita.

Quando la vicenda sarà chiusa, Yilmaz, Fekeli, Hunkar e Demir si vedranno e porranno fine alle loro ostilità. Diversa la situazione fra Zuleyha e Mujgan. Quest'ultima affermerà che la guerra è appena cominciata. Intanto Zuleyha comincerà a confezionarle l'abito per il matrimonio di Gulten.

La scoperta di Fekeli

Saniye scoprirà che Gaffur, per ripagare i suoi debiti con Hatip, ha venduto i suoi gioielli. Fekeli, udendo la conversazione avvenuta fra due uomini nella locanda di Ferhat, scoprirà che hanno intenzione di comprare la raffineria di Hulusi e che vogliono impadronirsi delle terre di Cukurova.

Questi stanno raccogliendo delle informazioni sugli abitanti più conosciuti della città. Fekeli, avvertirà della situazione Hunkar a casa di Yilmaz e per il bene delle terre sorgerà un'allenza fra quest'ultimo e Demir. Alla Camera di Commercio, Fekeli, con un suo intervento, convincerà gli imprenditori della città a rifiutare qualsiasi offerta. Hatip, presidente della Camera di Commercio, era stato corrotto dai due uomini e comprenderà di non poterli più aiutare venendo così minacciato.

Intanto Mujgan nutrirà sempre di più una forte gelosia verso Zuleyha e invierà un filmato a Demir ma quest'ultimo crederà che si tratti di incontri di calcio. In ogni caso, il proiettore non funzionerà e, di conseguenza, non potrà guardarlo.

Il nuovo proiettore giungerà dalla Germania. Hunkar e Demir visioneranno il filmato pensando di ritrovarsi di fronte ad alcune partite di calcio ma, invece, vedranno degli atteggiamenti confidenziali fra Zuleyha e Yilmaz. Esploderà la rabbia in Demir che prenderà la pistola e porterà via la moglie in auto. I sensi di colpa pervaderanno Mujgan che ha visto la scena.