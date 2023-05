In Terra Amara la morte di Hünkar porterà la famiglia Yaman e l'intera Çukurova a essere più unita che mai. Per commemorare la sua memoria decideranno di mettere all'asta i suoi indumenti, il ricavato andrà tutto in beneficenza. Un gesto sicuramente nobile, ma Fekeli farà fatica a vedere i ricordi della sua amata nelle mani di altre persone: sarà una cosa difficile da accettare.

Züleyha organizza un'asta per ricordare Hünkar

A Çukurova verrà organizzata un'asta di beneficenza in ricordo di Hünkar Yaman, morta tragicamente a soli 54 anni per mano di Behice.

L'intera famiglia si impegnerà a commemorare la sua memoria e l'idea dell'asta verrà in mente a Züleyha, Sermin e all'associazione delle donne di Çukurova.

Verranno messi all'asta degli indumenti appartenenti alla signora Yaman e il ricavato sarà destinato a un fondo usato per aiutare i bambini più poveri di Çukurova. Tutti saranno felici di onorare la memoria della signora Yaman tranne uno, che soffrirà tanto nel vedere i suoi cimeli in vendita.

Fekeli emozionato all'asta per Hünkar

Fekeli presenzierà all'asta di beneficenza, ma sarà visibilmente commosso per tutta la serata. Sarà molto grato a Züleyha per quello che sta facendo per ricordare la sua amata, ma nonostante ciò farà fatica a vedere che gli altri, in un modo o nell'altro, stanno accettando la morte della donna.

Lui non riuscirà a metabolizzare facilmente la cosa e ad accettare l'idea che l'amore della sua vita se ne sia andato per sempre.

A ogni modo vorrà comprare qualcosa e sarà così il primo acquirente dell'asta. Farà un'offerta e si porterà a casa un foulard di Hünkar. Quando gli verrà consegnato e se lo ritroverà tra le mani farà fatica a trattenere l'emozione, così deciderà di lasciare l'evento.

La promessa di Fekeli a Hünkar

Le lacrime scorreranno lungo il viso di Fekeli, tutto quello che sta vivendo è troppo doloroso da sopportare. Come riuscirà ad andare avanti senza la sua amata Hünkar? In più ha visto tutte le sue cose e il dolore non ha fatto altro che acuirsi.

Fekeli uscirà fuori dalla sala in cui si svolgerà l'asta di beneficenza, prenderà il foulard di Hünkar e ne annuserà il profumo.

Questo sarà l'unico ricordo che gli rimarrà della sua amata e sicuramente lo conserverà come se fosse il tesoro più prezioso. "Sarai per sempre nel mio cuore", dirà Fekeli rivolgendo così un caro saluto all'amore della sua vita.

Un duro colpo per Fekeli, ma da questo momento in poi avrà solamente intenzione di vendicare la morte di Hünkar, scovando il suo assassino e consegnandolo alla giustizia. L'uomo non potrà mai immaginare che l'omicida, in realtà, vive sotto il suo stesso tetto.