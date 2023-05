In Terra Amara Gaffur, spesso e volentieri, si rende protagonista di momenti goliardici e uno di questi lo vedrà in scena insieme a Müjgan, che lo beccherà senza vestiti a casa sua. Gaffur si stabilirà per qualche tempo nella piccola villa perché Saniye lo caccerà da casa, ma la cosa non impietosirà la dottoressa, che se la prenderà con tutti, persino con Züleyha.

Gaffur va a vivere nella piccola villa

Gaffur avrà l'ennesimo litigio con Saniye, ma questa volta la donna non deciderà di farlo semplicemente dormire sul divano, lo manderà via di casa.

Lui non saprà cosa fare, non avrà nessuno a cui chiedere ospitalità, così proverà ad arrangiarsi.

Sa che vicino alla tenuta della famiglia Yaman c'è una casa vuota: la piccola villa. Appartiene a Müjgan, ma ormai non ci vive nessuno, visto che la ragazza ha anche cacciato Gülten e Çetin, così deciderà di stabilirsi per qualche tempo lì, senza dire nulla a nessuno.

Müjgan decide di controllare lo stato della piccola villa

L'intenzione di Gaffur sarà quella di andare lì semplicemente per dormire, invece piano piano si sentirà il vero padrone di casa. Lascerà tutto sottosopra, senza badare alle eventuali conseguenze. Secondo lui la casa è come se fosse abbandonata, nessuno andrà a controllare il suo stato, invece non sarà così.

Inaspettatamente Müjgan si recherà nella piccola villa per controllare in che stato si trovi. Appena entrerà si renderà conto che qualcuno ci sta vivendo abusivamente: non solo tutto sarà in disordine, ma troverà anche dei resti di cibo, ma per la ragazza la sorpresa sarà dietro l'angolo.

Müjgan trova un Gaffur in déshabillé

Improvvisamente dal bagno spunterà Gaffur: si è appena fatto la doccia e intorno alla vita ha solo un asciugamano. Müjgan inizierà a urlare, non avrebbe mai potuto immaginar che Gaffur vivesse nella sua casa.

Le urla attireranno l'attenzione di Züleyha e Gülten, che correranno subito nella piccola villa.

Quando capiranno la situazione entrambe si scuseranno con Müjgan e faranno una bella ramanzina a Gaffur.

Züleyha, Müjgan e la guerra senza esclusioni di colpi

Tale situazione non farà altro che inasprire il brutto rapporto tra Müjgan e Züleyha. Nonostante le scuse di quest'ultima, Müjgan la incolperà di aver, in qualche modo, coperto Gaffur e di non aver fatto nulla per farlo dormire da un'altra parte. Per la dottoressa ogni scusa sarà buona pur di poter incolpare Züleyha di qualcosa.

Non è la prima volta che le due donne litigano per delle vicissitudini legate alla piccola villa. Züleyha si era già arrabbiata con Müjgan quando aveva scoperto che aveva cacciato Gülten e Çetin dalla villa per farci vivere la zia Behice: tra le due sarà sempre una guerra senza fine.