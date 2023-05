Continuano ad appassionare le puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana. La trama continua ad essere sempre più complessa e le anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossimante in Italia, rivelano che la situazione si complicherà ancora di più dopo la morte di Hunkar. Behice cercherà di far ricadere la colpa dell'assassinio della matriarca su Sevda, ma Zuleyha capirà subito che la zia di Mujgan starà nascondendo qualcosa. Altun non si farà problemi ad accusare Behice davanti a molte persone. Fekeli si ritroverà a prendere una decisione importante.

Zuleyha accusa Behice dell'omicidio di Hunkar

Behice ucciderà Hunkar [VIDEO]a sangue freddo per evitare che quest'ultima potesse denunciarla alle autorità per l'omicidio dei suoi precedenti mariti. La zia di Mujgan tenterà d'incastrare Sevda, l'ex amante di Adnan Yaman. I piani della donna non andranno come previsto e la cantante verrà prosciolta dalle accuse. Zuleyha inizierà ad avere i primi sospetti su Behice quando gli inquirenti riveleranno a Demir che chi ha ucciso sua madre, doveva provare un profondo odio verso di lei vista la ferocia con cui l'assassinio è avvenuto. Altun penserà subito che possa essere stata Behice, visto che solo qualche settimana prima aveva tentato di uccidere anche lei.

La moglie di Demir si recherà al circolo degli imprenditori del paese e senza pensarci due volte, accuserà Behice di aver ucciso sua suocera, davanti a tutti i presenti. Hekimoglu respingerà ovviamente tutte le accuse, ma il dubbio nella mente di Fekeli si insinuerà e non potrà non prendere in considerazione le accuse di Zuleyha.

Spoiler Terra amara, nuove puntate: Fekeli caccia Behice, Mujgan minaccia di andarsene insieme alla zia

Nel bel mezzo dello scontro tra Zuleyha e Behice, Fekeli prenderà parola e consiglierà alla zia di Mujgan di prendere le sue cose e andarsene dal paese, almeno fino a quando le cose non si saranno calmate. Hekimoglu si opporrà alla richiesta di Ali Rahmet, trovandola ingiusta.

Fekeli rimarrà sulla sua posizione, affermando che sarà meglio che vada via vista che è anche una cattiva influenza per la nipote e per Yilmaz.

Behice si sentirà offesa dalle parole di Fekeli e preparerà la valigia per andarsene. Mujgan appoggerà invece la zia e minaccerà di andarsene anche lei insieme a Behice. Yilmaz non si farà intimorire dalla moglie, anzi le farà presente che qualora volesse, non sarà di certo lui a fermarla dall'andare via. Alla fine, ad andarsene sarà solo Behice, ma le cose non saranno come sembrano. Hekimoglu infatti, architetterà un nuovo perfido piano per rimanere a Cukurova.